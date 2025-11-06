;

Lluvia y tormentas eléctricas en Santiago: ¿Cuál es la diferencia entre rayo, relámpago y trueno?

“Cuando se produce la actividad eléctrica en la nube...”, dijo el periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Para este jueves se espera un nuevo evento de lluvias en Santiago, la cual vendrá acompañada por vientos y tormentas eléctricas.

La capital estará cubierta de nubes todo el día, por lo que se espera que las tormentas eléctricas puedan ser vistas en distintos puntos de la capital.

En ese sentido, el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, explicó cuál es la diferencia entre rayo, relámpago y trueno.

El experto partió detallando que el relámpagoes el destello que produce la actividad eléctrica, ya que la actividad eléctrica se puede generar de la nube e ir a otra nube".

“En este caso el relámpago es eso: es el destello, la luminosidad de la actividad eléctrica“, agregó.

Además, señaló que el rayo es “cuando la descarga eléctrica impacta la superficie terrestre o en un cuerpo de agua, un río o una laguna".

Finalmente, Sepúlveda expuso que el trueno “es esa energía que va rompiendo la resistencia del aire y la escuchamos”.

“Recuerde que la luz viaja más rápido que el sonido, entonces cuando se produce la actividad eléctrica en la nube, nosotros primero vemos el destello que es el relámpago o el rayo, en el caso de impactar con alguna superficie, y luego llega el sonido, que es el trueno“, cerró.

