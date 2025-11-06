Las reacciones por los dichos de Jeannette Jara: afirmó que “es probable” que renuncie al Partido Comunista si llega a La Moneda

Durante este jueves, la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, confirmó que renunciaría o suspendería su militancia en el Partido Comunista si resulta electa presidenta de la República.

La declaración la realizó en entrevista con Radio Cooperativa, donde explicó que busca “evitar cuestionamientos o interpretaciones políticas” en caso de llegar al Palacio de La Moneda.

“Si no lo hago ahora, cuando eventualmente pase a segunda vuelta, será entre otras razones porque la ley lo permite y para no estar respondiendo todos los días la misma pregunta”, señaló.

Sus palabras generaron reacciones transversales. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona , indicó que la colectividad respalda la decisión que adopte la candidata, calificándola como “un hecho positivo para un proceso mayor”.

Desde el Gobierno, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo , también militante comunista, destacó la señal de transversalidad, mientras que Evelyn Matthei comparó la decisión con la del expresidente Sebastián Piñera, quien renunció a Renovación Nacional antes de asumir su primer mandato “para dar garantías de amplitud”.