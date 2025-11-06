;

Las reacciones por los dichos de Jeannette Jara: afirmó que “es probable” que renuncie al Partido Comunista si llega a La Moneda

Desde el PC respaldaron su decisión, mientras que Evelyn Matthei y Marco Enríquez-Ominami cuestionaron el anuncio.

Cristóbal Álvarez

Agencia Uno

Agencia Uno / Diego Martin

Durante este jueves, la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, confirmó que renunciaría o suspendería su militancia en el Partido Comunista si resulta electa presidenta de la República.

La declaración la realizó en entrevista con Radio Cooperativa, donde explicó que busca “evitar cuestionamientos o interpretaciones políticas” en caso de llegar al Palacio de La Moneda.

Revisa también:

ADN

“Si no lo hago ahora, cuando eventualmente pase a segunda vuelta, será entre otras razones porque la ley lo permite y para no estar respondiendo todos los días la misma pregunta”, señaló.

Sus palabras generaron reacciones transversales. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, indicó que la colectividad respalda la decisión que adopte la candidata, calificándola como “un hecho positivo para un proceso mayor”.

Desde el Gobierno, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, también militante comunista, destacó la señal de transversalidad, mientras que Evelyn Matthei comparó la decisión con la del expresidente Sebastián Piñera, quien renunció a Renovación Nacional antes de asumir su primer mandato “para dar garantías de amplitud”.

Por su parte, el candidato independiente Marco Enríquez-Ominami señaló que “mi problema no es que ella sea comunista, es que es oficialista y abandona sus responsabilidades”.

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad