Las reacciones por los dichos de Jeannette Jara: afirmó que “es probable” que renuncie al Partido Comunista si llega a La Moneda
Desde el PC respaldaron su decisión, mientras que Evelyn Matthei y Marco Enríquez-Ominami cuestionaron el anuncio.
Durante este jueves, la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, confirmó que renunciaría o suspendería su militancia en el Partido Comunista si resulta electa presidenta de la República.
La declaración la realizó en entrevista con Radio Cooperativa, donde explicó que busca “evitar cuestionamientos o interpretaciones políticas” en caso de llegar al Palacio de La Moneda.
“Si no lo hago ahora, cuando eventualmente pase a segunda vuelta, será entre otras razones porque la ley lo permite y para no estar respondiendo todos los días la misma pregunta”, señaló.
Sus palabras generaron reacciones transversales. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, indicó que la colectividad respalda la decisión que adopte la candidata, calificándola como “un hecho positivo para un proceso mayor”.
Desde el Gobierno, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, también militante comunista, destacó la señal de transversalidad, mientras que Evelyn Matthei comparó la decisión con la del expresidente Sebastián Piñera, quien renunció a Renovación Nacional antes de asumir su primer mandato “para dar garantías de amplitud”.
Por su parte, el candidato independiente Marco Enríquez-Ominami señaló que “mi problema no es que ella sea comunista, es que es oficialista y abandona sus responsabilidades”.
