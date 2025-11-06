Club Tesla Chile anuncia el mayor “Tesla Light Show” de América Latina con más de 150 vehículos sincronizados

Club Tesla Chile, con el apoyo de Tesla Chile y el piloto Eliseo Salazar, llevará a cabo el mayor “Tesla Light Show” de América Latina en Santiago este viernes 7 de noviembre a partir de las 21:00 horas. Más de 150 vehículos de la marca se congregarán en la pista de carreras de Espacio Riesco para protagonizar el espectáculo , superando récords regionales y buscando posicionar a Chile como un referente en espectáculos tecnológicos y movilidad eléctrica.

El evento se enmarca dentro de Experiencia E, la principal feria de Sudamérica sobre electromovilidad, energía sostenible y tecnología , que se desarrolla en Espacio Riesco entre el 6 y el 9 de noviembre. Esta masiva presentación es considerada un hito regional, ya que el Tesla Light Show ha sido una tendencia global con coreografías automáticas de luces y música en países como Finlandia, Bélgica y Estados Unidos.

Durante el show, los más de 150 vehículos Tesla, que incluyen modelos como el Model Y, el Model 3 y el Cybertruck en su primera exhibición nacional , ejecutarán una coreografía automatizada única. Esta sincronización de luces y música se complementará con el movimiento de espejos, maleteros y ventanas , combinando tecnología, comunidad e innovación.

El componente musical del espectáculo estará a cargo de dj BTRN. Este productor y dj chileno, reconocido como el más escuchado en el mundo en la plataforma Spotify, fue el telonero oficial del dj Martin Garrix en su última visita a Chile.

Nicolás Fajuri, presidente del Club Tesla Chile, declaró que el espectáculo trasciende una simple coreografía de luces. Señaló que representa “el reflejo de una comunidad comprometida con la innovación, la sostenibilidad y el futuro de la Electromovilidad en Chile”.

El objetivo del Club Tesla es hacer historia y utilizar el evento para impulsar el debate público sobre la “necesaria transición hacia la electromovilidad”. Adicionalmente, buscan mostrar a Latinoamérica que Chile está preparado para liderar el transporte sustentable en la región.

La convocatoria para este evento está abierta a todos los propietarios de autos Tesla en Chile , quienes tienen la oportunidad de formar parte de este récord colectivo. El show ha sido destacado como un símbolo tangible del avance tecnológico, el compromiso con la transición energética y la participación ciudadana en esta materia.