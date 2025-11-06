Ahora comprar en la feria te da puntos: así funciona “QR Ferias” con Rutpay y Full Copec

BancoEstado y Copec presentaron oficialmente su alianza estratégica con el objetivo de “consolidar un ecosistema de beneficios al servicio de las personas”, combinando la capilaridad territorial de ambas instituciones y fortaleciendo la transformación digital con propósito.

El lanzamiento se realizó en la feria libre de Matta Oriente, en Ñuñoa, donde se presentó el nuevo QR Ferias, un método de pago audible desarrollado dentro de la aplicación Rutpay. Con este sistema, tanto clientes como comerciantes podrán acceder a los beneficios del programa Full Copec.

El gerente general ejecutivo de BancoEstado, Óscar González, destacó que la iniciativa representa un avance importante para la innovación y la inclusión financiera.

“Hoy estamos dando un paso más hacia la innovación. Como banca pública, reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad, la transparencia y la confianza, pilares que sustentan todos los servicios que entregamos hoy a más de 16 millones de clientes”, comentó.

“Esta alianza con Copec refleja cómo dos empresas de alcance nacional y con presencia en todo Chile, pueden apoyar la digitalización de la economía local, entregando beneficios reales para todas y todos”, afirmó.

En la misma línea, el gerente general de Copec, Arturo Natho, subrayó el carácter nacional de esta colaboración, siendo una alianza que “une a dos marcas chilenas, profundamente arraigadas en la vida de las personas”.

“BancoEstado y Copec compartimos una presencia nacional única, a lo largo de todo el territorio, que hoy nos permite entregar nuestro sistema de beneficios a millones de personas en todo Chile”, añadió.

“A través de Full Copec, quienes paguen con Rutpay podrán acumular puntos incluso en ferias libres y canjearlos por descuentos en combustibles, productos en Pronto y una amplia variedad de servicios Copec que hacen más fácil y mejor su vida cotidiana”, agrega.

Un método seguro, gratuito y con beneficios

El QR Ferias está diseñado para ofrecer seguridad, facilidad de uso e inclusión financiera. Cada puesto adherido contará con un código QR único que los clientes podrán escanear desde su celular usando Rutpay.

El feriante recibirá una notificación inmediata y sonora que confirma el pago, eliminando riesgos de comprobantes falsos y reduciendo el uso de efectivo.

El sistema será gratuito hasta el 31 de diciembre de 2026, sin comisiones por cobros realizados con el QR estático, y los montos se abonarán automáticamente en la cuenta del vendedor.

Además, los clientes que paguen con Rutpay acumularán Puntos Full Copec por cada $100 gastados, mientras que los feriantes recibirán cupones de bienvenida y beneficios para canjear en tiendas Pronto y Punto Copec.

Quienes usen este método también podrán acceder al beneficio tributario para ferias libres, solo por recibir pagos con la aplicación.

Cómo registrarse en QR Ferias

Para integrarse al sistema, los feriantes deben descargar la aplicación Rutpay y registrarse. Dentro de la app, deben ingresar al menú “Registra tu negocio”, seguir los pasos indicados, firmar el contrato con biometría facial y, una vez completado el proceso, quedarán habilitados para recibir pagos.

El QR estará disponible en el celular del feriante y también se enviará un kit físico a la dirección registrada en BancoEstado.