Té antiedad: estos 3 ingredientes ayudan a bajar grasa y retrasar el envejecimiento, según experto

A los 77 años, el médico especialista en dermatología, nutrición y envejecimiento, Dr. Nicholas Perricone sigue siendo una referencia mundial en longevidad y bienestar.

En conversación con The New York Post, explicó que cada mañana inicia su día con una taza de té enriquecido con 3 ingredientes que, según la ciencia, contribuyen a la vitalidad física y mental.

El especialista asegura que este hábito sencillo “activa el cuerpo y la mente” y que no se trata de una moda pasajera, sino de una rutina sostenida que promueve el bienestar a largo plazo.

“Es un pequeño ritual que se transforma en una inversión diaria en salud”, afirmó el médico, conocido por asesorar a celebridades como Jennifer Lopez y Kate Hudson.

Ingredientes ayudan a bajar grasa y retrasar el envejecimiento

1. Aceite de coco

En lugar de leche o azúcar, Perricone añade una pequeña cantidad de triglicéridos de cadena media tipo C8 (MCT), obtenidos del aceite de coco.

Estos ácidos grasos son digeridos rápidamente y convertidos en energía, ayudando a mejorar la concentración y acelerar el metabolismo.

Además, diversos estudios científicos también los asocian con un mejor equilibrio intestinal y control de peso.

Aceite de coco / jayk7 Ampliar

2. Aceite de oliva extra virgen

El segundo ingrediente es una cucharadita de aceite de oliva, rica en polifenoles. Según el Dr. Perricone, este aceite activa los genes sirtuinas, responsables de la reparación y rejuvenecimiento celular.

Diversas investigaciones vinculan el consumo regular de aceite de oliva con una mejor salud cardiovascular, digestiva y cerebral, además de menor riesgo de Alzheimer y accidentes cerebrovasculares (ACV).

Aceite de oliva / Bloomberg Creative Ampliar

3. Canela

Por último, el médico añade ¼ de cucharadita de canela, especia que ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre, reducir la inflamación y fortalecer el sistema inmune.

También se ha relacionado con una mejor memoria y mayor gasto calórico, lo que favorece el control del peso.