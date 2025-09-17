;

Estos errores comunes aceleran el envejecimiento, según expertos internacionales

53 expertos médicos, dietistas, farmacéuticos y especialistas en fitness entregaron sus mejores recomendaciones.

Javiera Rivera

Adoptar hábitos saludables no solo ayuda a mantenernos en forma hoy, sino que también influye directamente en cómo envejecemos.

Según un reciente análisis de US News & World Report, decisiones diarias sobre alimentación, ejercicio, sueño y manejo del estrés tienen un impacto profundo la salud.

Para identificar los hábitos que aceleran el envejecimiento, 53 expertos médicos, dietistas, farmacéuticos y especialistas en fitness fueron consultados.

Estos 4 errores aceleran el envejecimiento

1. Falta de ejercicio

El 57% del panel señaló que la inactividad es el principal enemigo del envejecimiento.

La investigación demuestra que el ejercicio preserva la longitud de los telómeros, las “tapas protectoras” de los cromosomas, ralentizando el envejecimiento celular.

Además, la inactividad se vincula a inflamación crónica y pérdida de masa muscular. La Physical Activity Guidelines for Americans recomienda al menos 150 minutos semanales de actividad y 2 días de fortalecimiento muscular.

2. Tabaquismo

Más de 4 millones de adultos chilenos admitieron fumar en 2017 y un 63,9% desean dejarlo. El tabaquismo daña las células y debilita el sistema inmune, aumentando el riesgo de cáncer de pulmón, enfermedades crónicas.

Para los expertos, fumar es el segundo hábito más perjudicial para el envejecimiento.

3. Comida ultraprocesada

Los hábitos alimenticios poco saludables y la ingesta de comida ultraprocesada, como hamburguesas, papas fritas y bebidas, constituyen hasta el 52% del almuerzo de los chilenos.

4. Falta de sueño

Dormir entre 7 y 9 horas diarias es crucial para la reparación celular, consolidación de la memoria y eliminación de toxinas cerebrales. La privación de sueño se asocia con un envejecimiento más rápido.

