Un rápido operativo de seguridad permitió la detención de cuatro menores de edad involucrados en el robo de un automóvil en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana.

Según informó el municipio, el hecho ocurrió luego de que se recibiera una alerta por robo, tras lo cual los inspectores municipales se desplegaron de inmediato y lograron la recuperación del vehículo sustraído.

Desde la municipalidad destacaron que la Brigada de Halcones, unidad especializada en patrullaje preventivo, cuenta con capacitaciones permanentes para actuar con eficacia y responsabilidad en este tipo de emergencias.

“El trabajo coordinado de nuestros equipos busca mantener Las Condes más segura para todos”, señaló la institución a través de sus canales oficiales.

En el video compartido por el municipio se aprecia cómo los inspectores se movilizan rápidamente en motocicletas por distintas vías de Santiago, incluso ingresando a la autopista para seguir al vehículo robado.

Las imágenes muestran una rápida persecución, en la que los equipos de seguridad coordinan sus movimientos por radio mientras el automóvil huido intenta escapar.