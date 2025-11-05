;

VIDEO. Rápido operativo en Las Condes: inspectores municipales detienen a cuatro menores tras robo de vehículo

En el registro se ve a los funcionarios coordinar la persecución, que terminó con el vehículo recuperado.

Javiera Rivera

Municipalidad de Las Condes

Municipalidad de Las Condes

Un rápido operativo de seguridad permitió la detención de cuatro menores de edad involucrados en el robo de un automóvil en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana.

Según informó el municipio, el hecho ocurrió luego de que se recibiera una alerta por robo, tras lo cual los inspectores municipales se desplegaron de inmediato y lograron la recuperación del vehículo sustraído.

Desde la municipalidad destacaron que la Brigada de Halcones, unidad especializada en patrullaje preventivo, cuenta con capacitaciones permanentes para actuar con eficacia y responsabilidad en este tipo de emergencias.

“El trabajo coordinado de nuestros equipos busca mantener Las Condes más segura para todos”, señaló la institución a través de sus canales oficiales.

Revisa también

ADN

En el video compartido por el municipio se aprecia cómo los inspectores se movilizan rápidamente en motocicletas por distintas vías de Santiago, incluso ingresando a la autopista para seguir al vehículo robado.

Las imágenes muestran una rápida persecución, en la que los equipos de seguridad coordinan sus movimientos por radio mientras el automóvil huido intenta escapar.

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad