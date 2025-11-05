;

Este es el rubro donde los ingenieros chilenos ganan mejores sueldos: montos según cargo y experiencia

Los datos aparecieron en la nueva Guía Salarial Robert Half 2026, la cual funciona como una radiografía al mercado actual.

Javier Méndez

Este es el rubro donde los ingenieros chilenos ganan mejores sueldos: montos según cargo y experiencia

Recientemente se publicó la Guía Robert Half 2026, un documento con datos salariales elaborado de la consultora internacional especializada en reclutamiento.

Se trata de un texto que funciona como una especie de radiografía que muestra los salarios que se reciben en Chile en áreas como finanzas, ventas e ingeniería.

Si nos centramos en este último grupo, y según datos citados por LUN, las mejores rentas para los profesionales se sitúan en el rubro de la minería nacional. Las faenas serían las que más contratan a ingenieros.

Revisa también:

ADN

“La búsqueda de profesional del área de la ingeniería es bastante transversal, por lo que los esfuerzos por atraer y retener talentos son intensos y también juegan un papel decisivo a la hora de determinar salarios”, aseguró Caio Arnaes, director asociado de Robert Half Chile.

“Actualmente se observa una alta demanda de perfiles técnicos y de gestión capaces de liderar proyectos, optimizar operaciones y garantizar seguridad. Las empresas buscan especialistas en terreno y logística, junto con gerentes preparados para dirigir plantas, servicios y grandes operaciones”, agrega.

Por lo demás, también se valora técnicas clave un buen dominio del idioma inglés, de softwares de ERP, ESG e implementación de proyectos. Las habilidades blandas de peso son las comunicación, el trabajo en equipo, la visión de negocios y la capacidad de gestión.

Los sueldos en el área de la minería, según el cargo y nivel de experiencia

CargoExperiencia bajaintermediaAlta
Gerente de proyectos $9.212.500 $11.000.000$14.400.000
Gerente de planta$10.051.613 $12.000.000 $14.696.774
Gerente de operaciones$12.564.516$15.000.000 $18.370.968
Gerente de mantenimiento$9.046.753$10.800.000 $13.226.494
Gerente de ingeniería$9.038.769$10.800.000 $13.226.494
Gerente de contratos$8.030.476$9.600.000$11.748.571
Gerente HSEC$8.712.131$10.400.000$12.735.738
Superintendente mina/planta $7.532.308$9.000.000$12.000.000
Superintendente de proyectos$6.528.000$7.800.000$9.552.000
Superintendente de mantenimiento$6.528.000$7.800.000$9.552.000
Líder de mantención mecánica$5.023.950$6.000.000$7.344.000
Líder de mantención eléctrica$5.023.950$6.000.000$7.344.000
Líder de instrumentación y control$5.023.950$6.000.000$7.344.000
Ingeniero de planificación$3.602.970$4.300.000 $5.263.773
Ingeniero de confiabilidad$3.602.970$4.300.000 $5.263.773

**Montos consideran sueldo bruto mensual, sin bonos, beneficios ni otro tipo de compensaciones | Experiencia medida en percentiles.

Los detalles de la guía se pueden encontrar pinchando este enlace.

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad