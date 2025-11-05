“Buscando mi china en Shanghai”: joven chileno causó furor en las plazas de matrimonio

Un chileno usuario de TikTok, conocido como @mannolito_, causó sensación durante su visita a las tradicionales ‘plazas de matrimonio’ en China, también conocidas como ‘mercado de solteros’.

En un video que se viralizó en redes sociales, el joven relató su experiencia y mostró con humor la singular aventura de intentar encontrar pareja en este entorno cultural.

El tiktoker llegó con la esperanza firme de conseguir a su “chinita pa casarme”. Se encontró con varios jóvenes de su misma edad también buscando pareja, lo que le llevó a reflexionar que “en China debería estar casado”.

En su recorrido, destacó a una joven que hablaba inglés, aunque lamentó no poder comunicarse con ella por no dominar el idioma, habiendo diversos factores de descarte en algunos casos.

Como parte de la dinámica de la plaza, aunque bajo su estilo, completó un formulario con datos personales (nombre, peso, altura, nacionalidad, profesión, etc.), remarcando que es un “tiktoker en crecimiento”, mostrando optimismo en que su carrera como influencer podría ser una ventaja para encontrar a su esposa.

Su presencia generó interés entre los presentes, quienes no dudaron en tomarle fotografías y hasta lo obligaron a moverse de lugar para dar paso a otros, algo que el chileno tomó con buen humor señalando: “Nos corrieron porque éramos la sensación en el otro lugar”

Sin embargo, a pesar del revuelo y la atención, no logró cumplir el objetivo principal de su viaje, pareciendo que los locales entendieron que no era más que una humorada.

“No se consiguió la esposa por ahora. Misión fallada mi gente. Me tengo que volver a Japón”, concluyó el joven en su video, cerrando su participación con una nota vivencial y simpática sobre el ‘mercado de solteros’.