Surfestival 2026 celebra 20 años con doble edición en Coquimbo y Pichilemu (confirman fechas y artistas)

Surfestival anunció el line up y formato especial por sus 20 años: por primera vez tendrá dos ediciones, el 31 de enero en Vive Peñuelas (Coquimbo/La Serena) y el 14 de febrero en Condominio Pancora (Pichilemu). La producción confirmó preventas y venta general a través de PuntoTicket, con descuentos iniciales para clientes Santander.

La parada del norte traerá a The Wailers —celebrando los 40 años de “Legend”— además de Magic!, Los Tetas, Katteyes, Akriila, DrefQuila, Amigo de Artistas, Consequence of Energy, Dave Polo y D’ContraCacho. Para Pichilemu, el encabezado es Cultura Profética junto a Israel Vibration, Bahiano, Quique Neira y una larga lista de artistas chilenos e internacionales, entre ellos Harry Nach, Spiral Vortex, The Alive y más.

El festival, nacido en 2006 como un encuentro que une música, arte y cultura surf, remarca su sello medioambiental y la protección del borde costero, sumando activaciones y actividades para todas las edades en ambas ciudades. La organización destaca que el objetivo es potenciar a la escena local y ofrecer una experiencia veraniega integral.

Venta de entradas

La venta de entradas considera una ventana exclusiva con 30% de descuento (cupos limitados) y luego preventa por etapas hasta agotar stock, tras lo cual se abrirá la venta general. “Mientras antes se compren los tickets, más bajo será el precio”, recalca la organización.

Con estas dos jornadas, Surfestival busca consolidar dos décadas de historia y proyectar su identidad hacia nuevas audiencias del litoral y del norte chico, manteniendo su fórmula: grandes nombres, espíritu surf y una producción pensada para el verano.