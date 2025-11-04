Radio ADN te regala entradas dobles para Los Bunkers en el Movistar Arena 2025 / LUKAS SOLIS SAEZ

Tras 25 funciones con entradas agotadas en el Teatro Nescafé de las Artes, Los Bunkers escalan de escenario: el quinteto penquista aterriza en el Movistar Arena con dos fechas acústicas imperdibles, viernes 7 y sábado 8 de noviembre. Será un repaso íntimo y de alto voltaje emocional por sus himnos de siempre y cortes recientes.

El grupo viene de un recorrido exitoso por Chile con su “Gira Acústica 2025”, que ya pasó por Viña del Mar, Coquimbo, Valdivia, Frutillar, Temuco, Talca, Concepción, Antofagasta e Iquique. A eso se suma su MTV Unplugged, dirigido por Pablo Larraín y estrenado en cines de Chile y México, más la comentada colaboración con Mon Laferte en “Quiero Dormir Cansado”.

