Radio ADN te regala entradas dobles para Los Bunkers en el Movistar Arena 2025

La banda nacional llega con su “Gira Acústica 2025” y tú puedes estar presente en la función de este viernes 7.

Tras 25 funciones con entradas agotadas en el Teatro Nescafé de las Artes, Los Bunkers escalan de escenario: el quinteto penquista aterriza en el Movistar Arena con dos fechas acústicas imperdibles, viernes 7 y sábado 8 de noviembre. Será un repaso íntimo y de alto voltaje emocional por sus himnos de siempre y cortes recientes.

El grupo viene de un recorrido exitoso por Chile con su “Gira Acústica 2025”, que ya pasó por Viña del Mar, Coquimbo, Valdivia, Frutillar, Temuco, Talca, Concepción, Antofagasta e Iquique. A eso se suma su MTV Unplugged, dirigido por Pablo Larraín y estrenado en cines de Chile y México, más la comentada colaboración con Mon Laferte en “Quiero Dormir Cansado”.

Concursa por entradas dobles

Para que no quedes fuera de este nuevo hito musical de la banda chilena, Radio ADN te regala una entrada doble.

Para concursar solo tienes que rellenar el siguiente formulario:


