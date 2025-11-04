Metro de Santiago suspende servicio en 3 estaciones de Línea 2: así funciona la red hoy

Durante esta jornada, el Metro de Santiago informó mediante sus canales la suspensión del servicio en 3 estaciones de Línea 2.

A través de sus redes sociales, la empresa indicó que esta situación se da producto de una persona en la vía.

En ello, detallaron que la red se encuentra operativa entre las estaciones Vespucio Norte/Cerro Blanco y entre Los Héroes/Hospital El Pino.

De esta manera, las estaciones de Línea 2 que no están funcionando son:

Patronato

Puente Cal y Canto

Santa Ana