La Sinfónica Nacional de Chile será anfitriona del Primer Encuentro de la Red Iberoamericana de Orquestas Sinfónicas

El encuentro cerrará con la Sinfonía n.° 2 “Resurrección” de Gustav Mahler, interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico Universidad de Chile.

La Sinfónica Nacional de Chile será anfitriona del Primer Encuentro de la Red Iberoamericana de Orquestas Sinfónicas

La Sinfónica Nacional de Chile será anfitriona del Primer Encuentro de la Red Iberoamericana de Orquestas Sinfónicas / Jacqueline Uribe

La Sinfónica Nacional de Chile será anfitriona del Encuentro Iberoamericano de Orquestas, que tendrá su primera edición en Santiago de Chile entre el 6 y 8 de noviembre.

El evento es organizado por el programa Ibermúsicas y la Red Iberoamericana de Orquestas Sinfónicas (RIOS), en colaboración con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MINCAP).

“Este encuentro es un hito sin precedentes en el mundo orquestal de nuestra región, y un paso fundamental en el desarrollo de esta construcción colectiva que es nuestra red”, cuenta Francisco Varela, director ejecutivo de RIOS.

La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, señala: “Ser coorganizadores del primer encuentro de la Red Iberoamericana de Orquestas Sinfónicas reafirma nuestro compromiso con la música de tradición escrita y la estrecha colaboración que mantenemos con el programa Ibermúsicas”.

Esta primera instancia tendrá como anfitriones al Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile (CEAC) y a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, los que abrirán las puertas de sus recientemente inauguradas instalaciones en el Complejo Universitario VM20 de la Universidad de Chile.

“Es un privilegio recibir a los representantes de orquestas de toda Iberoamérica en la Gran Sala Sinfónica Nacional y con nuestra propia orquesta como anfitriona. Este espacio se ha pensado como un lugar de encuentro para intérpretes, creadores, directores no solo nacionales, sino también del resto del mundo”, comenta Dominique Thomann Etchegaray, directora del CEAC.

En los tres días de actividades participarán los representantes de las más de 70 orquestas que forman parte de RIOS. Así, directivos y gestores de estas agrupaciones, directores de orquesta, músicos, gestores culturales, instituciones educativas y representantes del sector orquestal de la región se darán cita para reflexionar sobre su situación actual, compartir buenas prácticas y explorar estrategias para fortalecer el sector y prepararlo para los retos del futuro.

Gran cierre musical

El encuentro culminará con el concierto “Resurrección”, donde la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico Universidad de Chile, que dirige el maestro Juan Pablo Villarroel, interpretarán la Sinfonía n.° 2 en do menor de Gustav Mahler, una de las obras cumbres del repertorio sinfónico coral.

El programa se presentará el viernes 7 y sábado 8 de noviembre a las 19:30 horas en la Gran Sala Sinfónica Nacional, y contará con la dirección del maestro invitado Ira Levin (Estados Unidos), conocido internacionalmente por la versatilidad de su actividad musical.

Junto con ello, el concierto contará con las voces solistas de Camila Romero, soprano que en 2024 obtuvo el segundo lugar en el Concurso de Canto Lírico Mujeres en la Música; y Javiera Barrios, mezzosoprano y directora coral cuya trayectoria abarca importantes obras del repertorio sacro y sinfónico. Ambas solistas integran actualmente el Young Artist Program de la Fundación Ibáñez Atkinson.

