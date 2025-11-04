Fue puro fuego: Notera de matinal de CHV dejó la grande con sexy performance en Fiebre de Baile

Fue una de las invitadas a los “tríos de fuego” de Fiebre de Baile. Y Daniela Muñoz, notera del matinal de CHV, se lo tomó tan en serio que fue puro fuego en la pista.

La joven se sumó a la pareja de Claudio Valdivia en una performance donde bailaron “Sexy Back” de Justin Timberlake.

Y la periodista de Contigo en la Mañana se lució sacando sus pasos más sensuales, sorprendiendo con sus dotes dancísticas.

Un momento que fue aplaudido por el público y por el jurado, que evaluaron más que bien el espectáculo que brindaron en el estelar.

Aquí el sexy baile de Daniela Muñoz