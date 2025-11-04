Corte de luz afecta a Puente Alto: esta es la cantidad de hogares sin suministro eléctrico hoy / alejomiranda

Desde primeras horas de este martes 4 de noviembre, vecinos de la comuna de Puente Alto han reportado un masivo corte de luz.

Según acusaron por redes sociales, son diversas las zonas que a esta hora se encuentran sin suministro eléctrico.

En ese sentido, desde la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informaron que al menos 4.005 hogares en la región Metropolitana están sin luz.

De este total, 3.179 corresponden a clientes de la comuna de Puente Alto.