Corte de luz afecta a Puente Alto: esta es la cantidad de hogares sin suministro eléctrico hoy
Desde la SEC detallaron el número de afectados por este corte.
Desde primeras horas de este martes 4 de noviembre, vecinos de la comuna de Puente Alto han reportado un masivo corte de luz.
Según acusaron por redes sociales, son diversas las zonas que a esta hora se encuentran sin suministro eléctrico.
En ese sentido, desde la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informaron que al menos 4.005 hogares en la región Metropolitana están sin luz.
De este total, 3.179 corresponden a clientes de la comuna de Puente Alto.
