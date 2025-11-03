“Hay viejitos que tienen su propia casa y venden todo para construir una minivilla, donde tienen un espacio adecuado para lo que necesitan” / John Keeble

En una nueva entrega de Habitar el Cargo, el programa de Déficit Cero que transmite Radio ADN, Juan Carlos “Pollo” Valdivia conversó sobre los cambios que ha vivido el país en materia social y urbana, y sobre la importancia de enfrentar la política desde la reflexión y la libertad de pensamiento.

“Creo que el pensamiento crítico cuesta mantenerlo. Hoy te rodean de verdades y terminas creyéndotelas. La política necesita más pensamiento crítico y menos fanatismo”, señaló.

Durante la conversación, el comunicador recordó su infancia en Padre Hurtado y en Villa Frei, experiencias que, según explicó, le permitieron conocer distintas realidades urbanas y sociales.

“Viví en barrios muy diferentes entre sí, con historias y ritmos propios. Eso te enseña a mirar con empatía y a entender que las oportunidades no son las mismas para todos”, comentó.

Una villa a mirar

Valdivia también reflexionó sobre los problemas habitacionales que afectan a su distrito, como el hacinamiento y la falta de planificación en algunos sectores de Estación Central. “He visto cómo en un solo departamento viven hasta ocho personas. La convivencia se vuelve muy difícil y las soluciones habitacionales no siempre llegan con la urgencia que se necesita”, advirtió.

En ese sentido, valoró la necesidad de pensar la vivienda con una mirada más humana y comunitaria. “A veces creemos que todo se resuelve con construir más casas, pero también hay que recuperar el sentido de comunidad. En otros países existen modelos de co-housing para adultos mayores o barrios planificados que promueven la vida compartida. No es tan descabellado pensar en eso acá”, señaló.

“Leí un artículo reinteresante de un tema que vengo siguiendo hace rato: tanto en Italia como en algunas partes de Francia se está haciendo que seis viejitos que tienen su propia casa, venden todo, pero construyen una especie de minivilla, donde tienen espacio más adecuado a lo que ellos necesitan”, detalló.