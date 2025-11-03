;

El Rey Felipe VI, de España, alaba el Congreso Futuro y su potencial proyección internacional

“Es una valiosísima oportunidad para seguir pensando juntos el papel de Iberoamérica en el mundo”, dijo el monarca.

ADN Radio

En el marco de la segunda jornada del Congreso Futuro Iberoamericano, Su Majestad el Rey Felipe VI de España participó en la primera edición de este encuentro realizado en Madrid, que busca trasladar a España el modelo creado en Chile hace 15 años desde el Senado de Chile.

El Rey Felipe VI resaltó la necesidad de reforzar la cooperación en ámbitos estratégicos como la transformación digital, la sostenibilidad y el desarrollo social y ha subrayado que Congreso Futuro Iberoamericano constituye “una valiosísima oportunidad para seguir pensando juntos el papel de Iberoamérica en el mundo”.

Apostar por el conocimiento es nuestra mayor fortaleza. Iberoamérica tiene mucho que aportar a la conversación global: conocimiento, talento, innovación y una profunda vocación de cooperación”, dijo el monarca, quien concluyó expresando su reconocimiento a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y a la Fundación Encuentros del Futuro (FEF) por impulsar este primer Congreso Futuro Iberoamericano.

El encuentro, organizado por la Secretaría General Iberoamericana y la Fundación Encuentros del Futuro, con el apoyo de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado de Chile, se desarrolló en Casa de América, reuniendo a autoridades, científicos, parlamentarios, diplomáticos, académicos, representantes de la sociedad civil y del mundo privado.

Lo central fue abrir un diálogo estratégico sobre el futuro de la región, en un contexto de aceleración tecnológica, inteligencia artificial y crisis climática, entre otros desafíos globales.

Felipe VI estuvo acompañado por el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand; la Secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo Jordán; los senadores de la República de Chile, Francisco Chahuán, Juan Antonio Coloma y David Sandoval; el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi; y la directora ejecutiva de FEF, Marcela Oyarzún.

