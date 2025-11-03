Chiara Barchiesi: “Es de justicia terminar con el pago de contribuciones a la primera vivienda”

A solo dos semanas de las elecciones, la diputada Chiara Barchiesi (distrito 6, Región de Valparaíso) puso sobre la mesa un tema sensible en el ámbito de la vivienda: el pago de contribuciones y el acceso a la vivienda propia y las barreras que impone el sistema actual. En conversación con Sebastián Bowen en el programa Habitar el Cargo, de Déficit Cero y Radio ADN, Barchiesi llamó a repensar las políticas públicas desde la justicia social y la transparencia.

Barchiesi cuestionó el actual sistema de contribuciones, señalando que “es de justicia terminar con el pago de contribuciones a la primera vivienda. Hoy, muchas familias terminan siendo arrendatarias del Estado, lo que es injusto”. La diputada insistió en la necesidad de transparentar el cálculo de estas contribuciones: “Queda la duda de dónde viene el número. La gente merece claridad”.

La parlamentaria también abordó los cuellos de botella en la entrega de soluciones habitacionales, especialmente en casos de emergencia. “Cuando un inmueble es declarado inhabitable, el retraso en la gestión perjudica a toda la comunidad”, explicó. Para agilizar estos procesos, Barchiesi presentó un proyecto de ley que busca evitar demoras innecesarias y garantizar que los beneficiarios reciban sus viviendas en plazos razonables.

Más allá de la entrega de viviendas, la diputada subrayó la importancia de planificar barrios seguros, conectados y con acceso a servicios básicos. “No basta con construir casas; debemos crear comunidades con escuelas, áreas verdes y transporte. La vivienda es un derecho, pero también un espacio de integración social”, afirmó.

Finalmente, la diputada hizo un llamado a políticas de vivienda con enfoque de Estado, que combinen eficiencia, cercanía y justicia social. “Mi misión, si la gente me elige diputada nuevamente, es profesionalizar la gestión y hacer que las soluciones habitacionales lleguen a quienes realmente las necesitan”, concluyó.

El capítulo completo de Habitar el Cargo Parlamentario, con las reflexiones de Chiara Barchiesi sobre vivienda, barrios y gestión pública, está disponible en el canal de YouTube de Déficit Cero y de ADN.