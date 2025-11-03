;

Chiara Barchiesi: “Es de justicia terminar con el pago de contribuciones a la primera vivienda”

La diputada por el distrito 6 de Valparaíso propone eliminar las contribuciones para la primera vivienda y advirtió sobre la urgencia de políticas habitacionales con visión de Estado.

ADN Radio

Chiara Barchiesi: “Es de justicia terminar con el pago de contribuciones a la primera vivienda”

A solo dos semanas de las elecciones, la diputada Chiara Barchiesi (distrito 6, Región de Valparaíso) puso sobre la mesa un tema sensible en el ámbito de la vivienda: el pago de contribuciones y el acceso a la vivienda propia y las barreras que impone el sistema actual. En conversación con Sebastián Bowen en el programa Habitar el Cargo, de Déficit Cero y Radio ADN, Barchiesi llamó a repensar las políticas públicas desde la justicia social y la transparencia.

Barchiesi cuestionó el actual sistema de contribuciones, señalando que “es de justicia terminar con el pago de contribuciones a la primera vivienda. Hoy, muchas familias terminan siendo arrendatarias del Estado, lo que es injusto”. La diputada insistió en la necesidad de transparentar el cálculo de estas contribuciones: “Queda la duda de dónde viene el número. La gente merece claridad”.

La parlamentaria también abordó los cuellos de botella en la entrega de soluciones habitacionales, especialmente en casos de emergencia. “Cuando un inmueble es declarado inhabitable, el retraso en la gestión perjudica a toda la comunidad”, explicó. Para agilizar estos procesos, Barchiesi presentó un proyecto de ley que busca evitar demoras innecesarias y garantizar que los beneficiarios reciban sus viviendas en plazos razonables.

Más allá de la entrega de viviendas, la diputada subrayó la importancia de planificar barrios seguros, conectados y con acceso a servicios básicos. “No basta con construir casas; debemos crear comunidades con escuelas, áreas verdes y transporte. La vivienda es un derecho, pero también un espacio de integración social”, afirmó.

Finalmente, la diputada hizo un llamado a políticas de vivienda con enfoque de Estado, que combinen eficiencia, cercanía y justicia social. “Mi misión, si la gente me elige diputada nuevamente, es profesionalizar la gestión y hacer que las soluciones habitacionales lleguen a quienes realmente las necesitan”, concluyó.

El capítulo completo de Habitar el Cargo Parlamentario, con las reflexiones de Chiara Barchiesi sobre vivienda, barrios y gestión pública, está disponible en el canal de YouTube de Déficit Cero y de ADN.

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad