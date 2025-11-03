Canal de televisión cerró sus transmisiones en Chile: esto pasó con la señal

El fin de semana recién pasado, un canal de televisión dijo adiós a Chile tras poner fin a sus operaciones.

Todo se trató de Más Chic, señal de pago originaria de Argentina y que se había mantenido activa durante 10 años.

Su programación consistía en espacios de estilo de vida, decoración y bienestar, pudiéndose encontrar en servicios como Zapping, Claro y VTR.

Según informó Zapping a sus clientes, la desaparición de la señal en Latinoamérica fue una decisión del titular de la licencia y se hizo efectiva el pasado sábado 1 de noviembre.

Pese a todo, se anunció un reemplazo: AMC Series, un canal que es propiedad de AMC Networks y que se caracteriza por su programación original.

“Aquí encontrarás grandes producciones como The Walking Dead, la serie más vista en la historia de la TV paga, y otros títulos aclamados por la crítica y los fanáticos, llenos de historias audaces y originales que te harán maratonear sin parar“, explicó Zapping tras el cambio.

Otros programas en la lista son: