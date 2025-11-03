;

Canal de televisión cerró sus transmisiones en Chile: esto pasó con la señal

Este 2025 había cumplido diez años al aire.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Kinga Krzeminska

El fin de semana recién pasado, un canal de televisión dijo adiós a Chile tras poner fin a sus operaciones.

Todo se trató de Más Chic, señal de pago originaria de Argentina y que se había mantenido activa durante 10 años.

Su programación consistía en espacios de estilo de vida, decoración y bienestar, pudiéndose encontrar en servicios como Zapping, Claro y VTR.

Según informó Zapping a sus clientes, la desaparición de la señal en Latinoamérica fue una decisión del titular de la licencia y se hizo efectiva el pasado sábado 1 de noviembre.

Revisa también:

ADN

Pese a todo, se anunció un reemplazo: AMC Series, un canal que es propiedad de AMC Networks y que se caracteriza por su programación original.

“Aquí encontrarás grandes producciones como The Walking Dead, la serie más vista en la historia de la TV paga, y otros títulos aclamados por la crítica y los fanáticos, llenos de historias audaces y originales que te harán maratonear sin parar“, explicó Zapping tras el cambio.

Otros programas en la lista son:

  • Turn: La historia no contada
  • The Son
  • Kevin Can F Himself
  • Brockmire
  • Dispatches from Elsewhere
  • Soulmates
  • NOS4A2
  • This Close
  • Halt & Catch Fire
  • True Crime Story
  • Eli Roth’s History of Horror
  • Documentary Now
  • Stan Against Evil
  • Comic Book Men
  • Ride with Norman Reedus

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad