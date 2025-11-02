Se lució: Hermana de Fran Maira impactó con su parecido a la cantante en el Miss Mundo

Es una de las candidatas más llamativas del Miss Mundo. La hermana de Fran Maira, Macarena Maira, se robó las miradas en la primera pasarela del concurso.

Esto porque la joven impactó con el parecido a la cantante, a quien de inmediato nombró como su familiar.

“Nos parecemos harto, nos dicen que nos parecemos en la risa, la voz... a veces me ven maquillada y dicen ‘oh Fran Maira’, pero no, soy yo”, indicó muerta de la risa.

La representante de Lo Barnechea, de 22 años, agregó que “el desafío más grande que he tenido que enfrentar es aceptar mi orientación sexual en un contexto conservador y heteronormado... al principio fue difícil, pero logré valorarme a mí misma, aceptarme y ser quien soy yo”.