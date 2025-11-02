;

VIDEO. Se lució: Hermana de Fran Maira impactó con su parecido a la cantante en el Miss Mundo

Chilevisión se la jugó con la transmisión del concurso para elegir a la representante chilena al certamen.

Soledad Reyes

Se lució: Hermana de Fran Maira impactó con su parecido a la cantante en el Miss Mundo

Es una de las candidatas más llamativas del Miss Mundo. La hermana de Fran Maira, Macarena Maira, se robó las miradas en la primera pasarela del concurso.

Esto porque la joven impactó con el parecido a la cantante, a quien de inmediato nombró como su familiar.

“Nos parecemos harto, nos dicen que nos parecemos en la risa, la voz... a veces me ven maquillada y dicen ‘oh Fran Maira’, pero no, soy yo”, indicó muerta de la risa.

ADN

La representante de Lo Barnechea, de 22 años, agregó que “el desafío más grande que he tenido que enfrentar es aceptar mi orientación sexual en un contexto conservador y heteronormado... al principio fue difícil, pero logré valorarme a mí misma, aceptarme y ser quien soy yo”.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad