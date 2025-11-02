;

VIDEO. Dejó a todos en shock: Candidata de Miss Mundo impactó con espectacular voz gutural como talento

Ignacia Fernández se lució al desfilar en el concurso, mientras en sus redes impacta con su voz interpretando el rock más pesado.

Soledad Reyes

Dejó a todos en shock: Candidata de Miss Mundo impactó con espectacular voz gutural como talento

Ignacia Fernández tiene experiencia en concursos de belleza. Sin embargo, la joven siempre impacta con desempeño y también con otra particular característica: es la cantante principal de una conocida banda de metal.

La representante de Las Condes se presentó, de hecho, de esa manera en la cápsula donde dio detalles de su vida. “Soy vocalista de la banda de metal Deccesus. Fue mi sueño desde muy niña tener mi propia banda”, indicó.

Y agregó que “creo que tengo varias personas dentro de mí, una es la modelo y la otra es todo lo contrario, la vocalista de esta banda. Creo que no podría quedarme tranquila haciendo una cosa, me gusta estar en movimiento”.

Y después dejó a todos en shock con su voz al mostrar su talento, ya que decidió cantar con su timbre metalero para sorprender al jurado.

¡Mira aquí como canta!

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad