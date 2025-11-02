Dejó a todos en shock: Candidata de Miss Mundo impactó con espectacular voz gutural como talento

Ignacia Fernández tiene experiencia en concursos de belleza. Sin embargo, la joven siempre impacta con desempeño y también con otra particular característica: es la cantante principal de una conocida banda de metal.

La representante de Las Condes se presentó, de hecho, de esa manera en la cápsula donde dio detalles de su vida. “Soy vocalista de la banda de metal Deccesus. Fue mi sueño desde muy niña tener mi propia banda”, indicó.

Y agregó que “creo que tengo varias personas dentro de mí, una es la modelo y la otra es todo lo contrario, la vocalista de esta banda. Creo que no podría quedarme tranquila haciendo una cosa, me gusta estar en movimiento”.

Y después dejó a todos en shock con su voz al mostrar su talento, ya que decidió cantar con su timbre metalero para sorprender al jurado.

