FOTOS. Con románticos detalles: Las imágenes del apoteósico matrimonio de Magdalena Müller

La actriz dio el sí frente a sus amigos, que compartieron instantáneas y videos que dieron cuenta de la regada fiesta.

Soledad Reyes

Hace unos días compartió imágenes de su matrimonio por el civil, con una sencilla ceremonia. Y ahora, los amigos de Magdalena Müller revelaron la apoteósica celebración de su enlace con una mega fiesta.

Una que estuvo llena de detalles, que se conocieron gracias a videos y publicaciones de sus convidados.

Así, Fernando Godoy fue uno de los que posteó una fotografía de la feliz novia, el estupendo novio y sus impactantes looks.

Mientras, Dayana Amigo también compartió imágenes donde mostró a varios de los actores invitados al festejo.

Baile y cine

Junto a esto, además, varios de los invitados mostraron algunos de los románticos detalles de la celebración.

Por ejemplo, el precioso vestido de novia y también dos instantes: cuando Magdalena le cantó a su ahora esposo y también cuando juntos bailaron una bachata de Juan Luis Guerra.

Un momento al que se sumó una particular decoración en las mesas, donde los novios aparecían emulando diversas películas, como Kill Bill, Reto al destino, 50 primeras citas, Harry Potter y Titanic.

