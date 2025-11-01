Fiebre de Baile continúa dando sorpresas, y anunció que la próxima semana serán 16 nuevos famosos los que se sumarán a sus filas.

Es que el estelar de CHV decidió que a los participantes ya establecidos desde el inicio se unirán varios rostros para bailar en los llamados “tríos”.

Una instancia especial donde una querida periodista matinal es una de las convocadas, generando gran sorpresa entre sus seguidores.

“Y esto se puso bueeeeno. Este martes estaré acompañando a uno de los participantes de Fiebre de Baile en una tremenda coreografía. Para mí es un tremendo honor haber sido invitada y les prometo que lo daré todo para que resulte 20/10!!! Se imaginan lo que voy a bailar???”, indicó Daniela Muñoz en su Instagram.

La joven estará nada menos que acompañando a Claudio Valdivia, y adelantó que su coreografía junto al chico reality “es puro fuego”.