VIDEO. Ignacia Michelson destrozó a galán once años menor: “Me cargan los hombres que se hacen la víctima”

La joven se desahogó en redes sociales después de que su ex revelara que habían terminado su relación.

Soledad Reyes

Ignacia Michelson estaba saliendo con Diego Venegas, un joven once años menor al que conoció en el encierro de “Mundos Opuestos”.

El romance iba viento en popa hasta que, hace unos días, el galán compartió un video en sus redes sociales, confirmando que habían terminado.

“Quería contarles algo que ha sido muy difícil para mí. Esta semana ha sido complicada. Decidí terminar con Ignacia, es algo que me duele mucho. Me duele en el alma, fue muy importante para mí”, indicó.

La respuesta de Michelson

Frente a esto, Ignacia no se quedó callada. Y lejos de tener buena onda, emitió incendiarias declaraciones en sus redes sociales.

“Chicos les quiero decir que con Diego terminamos y quiero contar un poco la verdad de como fueron las cosas, porque en verdad como que me molesta que a mí siempre me quieran dejar como la mala de la situación frente que yo lo ayudé porque él sabe perfectamente que gracias a mí está donde está“, manifestó.

Y agregó que “me carga que se hagan la víctima y queden ellos como los buenos, como los no se qué, mientras yo lo ayudé a él en todo y más, me cargan los hombres que se hacen la víctima, no. Pésimo, pésimo”.

“Cómo va a tener tanta hambre de decir que terminamos si eso es algo de nosotros dos solos, pero bueno. Tiene 20 años, qué mas le podemos pedir a eso... Le deseo lo mejor en todo, que le vaya excelente, pero si él quiere que hable, bueno, vamos a partir hablando las cosas como son”, cerró.

