;

FOTO. Encuesta Panel Ciudadano UDD: Jeannette Jara se aleja de Kast en el primer puesto de cara a las Elecciones Presidenciales 2025

La candidata del oficialismo se distanció aún más del Republicano que sigue a la baja.

Gonzalo Miranda

Primera encuesta Panel Ciudadano UDD de noviembre

Primera encuesta Panel Ciudadano UDD de noviembre

Sábado por la mañana y el Panel Ciudadano de la UDD entregó su última encuesta con miras a las Elecciones Presidenciales del 16 de noviembre.

En ello, la medición reveló un alza en las preferencias para Jeannette Jara (Oficialismo), mientras que José Antonio Kast (Republicano), su más cercano perseguidor, volvió a bajar.

La ex ministra del Trabajo alcanza el 26% de las preferencias ante la consulta “si hubiera una elección el próximo domingo, entre la siguiente lista de candidatos, ¿por cuál votaría?“, mientras que el candidato Republicano bajó al 21%.

Por otra parte, en el tercer puesto también hubo novedades. Evelyn Matthei (Chile Vamos), fue alcanzada por Johannes Kaiser (PNL) con el 14% de las preferencias. Franco Parisi (PDG) bajó de un 11% a un 10%, mientras que sin opciones siguen Harold Mayne-Nicholls (IND), Marco Enrique-Ominami (IND) y Eduardo Artés (IND).

Más allá de Jara, cuya presencia en segunda vuelta parece hoy fuera de discusión, el foco estará en Kast. Aún mantiene una ventaja importante, pero lo determinante será la dirección de su tendencia: si logra estabilizarse o si la baja que viene mostrando se acentúa”, indicó Juan Pablo Lavín, gerente general Panel Ciudadano UDD.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad