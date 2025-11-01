Sábado por la mañana y el Panel Ciudadano de la UDD entregó su última encuesta con miras a las Elecciones Presidenciales del 16 de noviembre.

En ello, la medición reveló un alza en las preferencias para Jeannette Jara (Oficialismo), mientras que José Antonio Kast (Republicano), su más cercano perseguidor, volvió a bajar.

La ex ministra del Trabajo alcanza el 26% de las preferencias ante la consulta “si hubiera una elección el próximo domingo, entre la siguiente lista de candidatos, ¿por cuál votaría?“, mientras que el candidato Republicano bajó al 21%.

Por otra parte, en el tercer puesto también hubo novedades. Evelyn Matthei (Chile Vamos), fue alcanzada por Johannes Kaiser (PNL) con el 14% de las preferencias. Franco Parisi (PDG) bajó de un 11% a un 10%, mientras que sin opciones siguen Harold Mayne-Nicholls (IND), Marco Enrique-Ominami (IND) y Eduardo Artés (IND).

“Más allá de Jara, cuya presencia en segunda vuelta parece hoy fuera de discusión, el foco estará en Kast. Aún mantiene una ventaja importante, pero lo determinante será la dirección de su tendencia: si logra estabilizarse o si la baja que viene mostrando se acentúa”, indicó Juan Pablo Lavín, gerente general Panel Ciudadano UDD.