Vuelo de LATAM debió regresar de emergencia a Puerto Montt tras impactar con una bandada de aves

Momentos de preocupación vivieron los pasajeros de un vuelo de LATAM que debió regresar de emergencia al aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, luego de sufrir una colisión con una bandada de aves a pocos minutos de iniciar su trayecto hacia Punta Arenas.

Según relató un pasajero identificado como Javier, el incidente ocurrió antes de que la aeronave alcanzara su altitud habitual. Desde su asiento junto a una ventana, aseguró haber observado varios impactos en el motor izquierdo del avión.

Además, señaló que la situación generó alarma entre los ocupantes debido a los ruidos y a un fuerte olor a quemado que comenzó a percibirse al interior de la cabina.

Ante la emergencia, el piloto informó que sería necesario realizar varios virajes sobre la zona para disminuir la cantidad de combustible antes de efectuar un aterrizaje seguro, ya que la aeronave había despegado con una carga elevada.

La maniobra concluyó sin inconvenientes y el avión logró regresar de forma segura al aeropuerto El Tepual.

Posteriormente, los pasajeros fueron informados de que otra aeronave viajaría desde Santiago a Puerto Montt para continuar el traslado hacia Punta Arenas.

El incidente alteró la programación de los vuelos de la jornada y obligó a los pasajeros a permanecer varias horas en el terminal aéreo mientras esperaban la reanudación del servicio.