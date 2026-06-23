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FA abre opción de AC contra ministro Quiroz tras polémica por informe fiscal : “Es legítimo, por las decisiones que ha tomado, evaluarlo”

La declaración de Constanza Martinez se da luego de la aprobación de la acusación contra el exministro Grau y en medio de la discusión por antecedentes fiscales cuestionados.

Martín Neut

FA abre opción de AC contra ministro Quiroz tras polémica por informe fiscal : “Es legítimo, por las decisiones que ha tomado, evaluarlo”

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, abordó la aprobación de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau y no descartó que se evalúe una acción similar contra el actual titular de la cartera, Jorge Quiroz.

El debate se instaló tras el libelo aprobado en el Congreso, cuestionado desde el oficialismo luego de que el Consejo Fiscal Autónomo señalara en su análisis del Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025 que no existían inconsistencias aritméticas en las proyecciones, lo que ha sido usado como argumento para defender a Grau.

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En CNN, Martínez criticó el resultado de la votación y afirmó que “se impuso la mentira”, asegurando que el debate no incorporó adecuadamente los antecedentes técnicos disponibles. En esa línea, sostuvo que la acusación “carecía de fundamento”, apuntando a que se omitió el análisis del organismo autónomo.

“Es legítimo evaluarlo eventualmente”

Consultada por una eventual AC contra Quiroz, la dirigenta evitó plantearlo como una reacción directa al caso anterior, pero dejó abierta la opción. “No me gusta tratarlo como un asunto de empate”, señaló.

Sin embargo, agregó que “es legítimo, por las decisiones que ha tomado Quiroz, evaluarlo eventualmente”, vinculando esa posibilidad al contenido del Informe de Finanzas Públicas y al manejo de la situación fiscal del país.

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