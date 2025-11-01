Disley Ramos rompió el silencio y sorprendió con declaraciones sobre Coté López: “Me incomoda”

No había hablado de Coté López en extenso. Sin embargo ahora, Disley Ramos se refirió a la ex de su actual pareja, Luis Mago Jiménez.

La rubia fue consultada por la influencer en el espacio Seré Weón, donde abordó el tema de que las comparen.

“Si me incomodan. Es feo comparar entre mujeres, y porque las comparaciones las hacen las mismas mujeres más encima. En vez de tirarnos para arriba, apoyar a las dos, a una si quiere, pero desde la buena onda“, aseguró.

Y agregó que este tipo de comentarios “generan conflictos que ni nosotras tenemos. No es un tema, ni para ella ni para mí”.

“Siento que en general la gente hace esas comparaciones y son feas, porque cada una tiene lo suyo, cada una es power”, aseguró.

Respecto a un posible encuentro con Coté López, Disley indicó que “si es una coincidencia, sí, obviamente, pero no sé si tener un encuentro. Si nos topamos en algún momento, tenemos que conocernos, saludarnos, pero que se dé, no algo forzado”.