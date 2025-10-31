Durante el último episodio de su podcast Socios, Francisco Pancho Saavedra sorprendió a sus compañeros Pedro Ruminot y Jorge Zabaleta al revivir un antiguo conflicto con el actual candidato presidencial José Antonio Kast, quien —según relató— llegó a solicitar su salida de Canal 13.

El animador recordó que el episodio ocurrió en 2018, luego de que el abanderado republicano criticara a la entonces diputada mapuche Emilia Nuyado por expresarse en mapudungun durante una sesión del Congreso.

Agencia UNO Ampliar

“Le dije imbécil, en su cara”, contó Saavedra entre risas, aunque reconoció que fue un momento tenso y que no imaginó el revuelo que causaría su comentario.

Un cruce de tuits

El conflicto escaló rápidamente en redes sociales. Kast acusó al animador de insultar a otros por internet y emplazó públicamente al empresario Andrónico Luksic a despedirlo del canal.

“Lamento que le dé tribuna a personas que se ganan la fama insultando”, escribió en ese entonces el político en su cuenta de X. La respuesta del dueño de Canal 13 no tardó en llegar: “Pancho Saavedra se gana la vida mostrando la riqueza de Chile y su gente. No estoy de acuerdo con su insulto, pero tampoco con sus burlas al mapudungun”, replicó, descartando cualquier sanción.

José Antonio lo corrijo: @panchosaavedra se gana la vida y el cariño de las personas rescatando historias de lugares recónditos del país y mostrando la riqueza natural de Chile y su gente. No estoy d acuerdo con el insulto de él ni tampoco con las burlas de ud sobre el mapudungún https://t.co/p7MBBy8jBt — Andrónico Luksic C. (@aluksicc) December 26, 2018

A más de siete años del episodio, Saavedra aseguró haber aprendido la lección. “Dije: nunca más me meto en peleas de perros grandes. Después me lo encontré, pero fue incómodo”, confesó el conductor.

Entre bromas, Ruminot aprovechó el relato para lanzarle una talla: “¿Y qué vas a hacer si gana las elecciones? Vas a andar con el traste a dos manos. Te van a mandar a hacer una zanja en el norte”.