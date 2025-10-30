;

Fin de semana largo por Halloween: en este horario funcionarán los supermercados en Chile

Una nueva jornada de descanso asoma en los calendarios del 2025. Revisa acá el funcionamiento de los supermercados para este viernes y sábado.

Ruth Cárcamo

Imagen referencial.

Imagen referencial.

Esta semana, los chilenos tendrán la posibilidad de contar con un nuevo fin de semana largo en lo que va del 2025, pues este viernes 31 de octubre y sábado 1 noviembre son feriados.

En el primer feriado se conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, mientras que la segunda jornada corresponde al Día de Todos los Santos, día en el que también se celebra Halloween.

Ante ello, es que muchos se preguntan si los supermercados abrirán con normalidad. Primero, hay que aclarar que –según la Ley 19.973– las dos fechas mencionadas no están consideradas como feriados irrenunciables.

Por lo tanto, los supermercados no están obligados a cerrar sus puertas. Incluso, algunos cuentan con horarios especiales para domingos y festivos.

¿Qué horarios tendrán los supermercados en este fin de semana largo?

  • Líder
  • Unimarc
  • Alvi
  • Jumbo

Desde su cuenta de Instagram anunciaron que estarán abiertos en ambas fechas. Puedes revisar los horarios en el siguiente LINK.

  • Santa Isabel

Desde su cuenta de Instagram anunciaron que estarán abiertos en ambas fechas. Puedes revisar los horarios en el siguiente LINK.

  • Súper 10

Puedes revisar el horario de cada local en el siguiente LINK.

