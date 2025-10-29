;

VIDEO. Yandel Sinfónico sorprendió: Cantante se la jugó tocando con juvenil orquesta chilena

En una propuesta distinta y llamativa, el reggaetonero impactó con sus mejores hits.

Soledad Reyes

Yandel Sinfónico sorprendió: Cantante se la jugó tocando con juvenil orquesta chilena

Era una propuesta extraña. Yandel Sinfónico seguro hizo a muchos dudar de lo que verían en el escenario del Movistar Arena.

Aún así, el reciento se repletó para ver al miembro de Wisin & Yandel, que apareció tocando con violines y trompetas sus mejores éxitos.

Un espectáculo donde se acompañó nada menos que de la Orquesta Sinfónica Juvenil chilena, invitación que dejó en llamas a sus jóvenes integrantes.

Dirigidos por el experimentado director Javier Mendoza, los músicos tuvieron apenas un ensayo antes de su performance junto al cantante, pero quedaron felices y fueron felicitados por el artista.

Un show interesante, distinto y que conquistó a los asistentes, que aplaudieron que el intérprete sumara temas tanto de su incursión como solista como también éxitos inolvidables del dúo, que marcó a toda una generación amante del perreo old school.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad