Yandel Sinfónico sorprendió: Cantante se la jugó tocando con juvenil orquesta chilena

Era una propuesta extraña. Yandel Sinfónico seguro hizo a muchos dudar de lo que verían en el escenario del Movistar Arena.

Aún así, el reciento se repletó para ver al miembro de Wisin & Yandel, que apareció tocando con violines y trompetas sus mejores éxitos.

Un espectáculo donde se acompañó nada menos que de la Orquesta Sinfónica Juvenil chilena, invitación que dejó en llamas a sus jóvenes integrantes.

Dirigidos por el experimentado director Javier Mendoza, los músicos tuvieron apenas un ensayo antes de su performance junto al cantante, pero quedaron felices y fueron felicitados por el artista.

Un show interesante, distinto y que conquistó a los asistentes, que aplaudieron que el intérprete sumara temas tanto de su incursión como solista como también éxitos inolvidables del dúo, que marcó a toda una generación amante del perreo old school.