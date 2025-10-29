Relatora de la ONU denuncia que más de 60 países “apoyaron crímenes de guerra y genocidio israelí en Gaza”

La relatora especial de la ONU para los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, presentó este martes un nuevo informe en el que sostiene que decenas de Estados —principalmente occidentales— son “cómplices” de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Según la jurista italiana, parte de la comunidad internacional ha colaborado por años en la perpetuación de una ocupación ilegal “que ahora ha escalado” a un genocidio “permitido internacionalmente”, por lo que exhortó a suspender relaciones comerciales y militares con Israel.

Titulado El genocidio de Gaza, un crimen colectivo, el documento examina el rol de 63 países que, en el marco de la guerra, mantuvieron vínculos diplomáticos, militares o comerciales con Israel que podrían constituir “asistencia o participación directa” en crímenes de guerra y genocidio. Estados Unidos es el país más mencionado, junto con varias naciones europeas y árabes.

“Mediante acciones ilegales u omisiones deliberadas, demasiados Estados están dañando, financiando y protegiendo el apartheid militarizado de Israel”, afirmó Albanese en la presentación. A su juicio, ese respaldo “está permitiendo que su proyecto de colonización metastatizara en genocidio, el crimen máximo contra el pueblo indígena de Palestina”.

La relatora, que expuso por videoconferencia desde Sudáfrica, recordó que su informe anterior —publicado en junio— señalaba a corporaciones internacionales que se lucran con la colonización israelí. Tras ese trabajo, la Casa Blanca le impuso sanciones que le impiden ingresar a Estados Unidos y a la sede de la ONU en Nueva York. Desde Pretoria, Albanese invocó el precedente sudafricano como ejemplo del potencial del derecho internacional para alcanzar justicia y autodeterminación.

El reporte denuncia que múltiples países han suministrado munición y tecnología militar a Israel durante décadas, contraviniendo llamados de embargo de armas de la ONU desde 1976. Ese flujo “escaló” tras el 7 de octubre de 2023. El documento sostiene que Washington habría autorizado cientos de transferencias de armamento y acusa a las administraciones de Joe Biden y Donald Trump de reducir la transparencia de esos envíos; además, identifica a Alemania como “segundo mayor proveedor” —con equipos como fragatas y torpedos— y menciona casos como Reino Unido, cuya base en Chipre habría sido utilizada para coordinar vuelos de reconocimiento e intercambio de inteligencia.

Veto en la ONU y sanciones ineficaces

En el plano diplomático, el informe consigna el uso del veto por parte de Estados Unidos en siete ocasiones en el Consejo de Seguridad en asuntos relativos a Gaza, y critica a la Unión Europea por no aplicar a Israel sanciones de alcance similar a las impuestas a Rusia tras la invasión de Ucrania. También califica de “ineficaces” las sanciones selectivas de países como Australia, Canadá o Noruega a líderes u organizaciones israelíes de extrema derecha, al “condonar” —según el texto— el sistema en su conjunto.

Albanese remarca que el presunto genocidio “no se comete de manera aislada” y subraya que, pese a “la creciente evidencia de la intención genocida” y a pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia, algunos Estados continúan proveyendo armas y cobertura política a Israel. Por ello, los llama a cumplir su obligación de no facilitar violaciones del derecho internacional humanitario.

Los relatores especiales son expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para monitorear situaciones específicas. Sus informes no tienen fuerza vinculante, pero buscan orientar a Estados y organismos internacionales, aumentar la presión política y aportar insumos a posibles investigaciones de la Corte Penal Internacional.