VIDEO. José Antonio Neme se desentendió de pelea a combos entre su papá y Harold Mayne-Nicholls: “A la familia uno no la elige”

El animador de Mega fue contactado por el Qué te lo Digo, donde dio su versión respecto a lo ocurrido.

Soledad Reyes

José Antonio Neme se desentendió de pelea a combos entre su papá y Harold Mayne-Nicholls: "A la familia uno no la elige"

Es el escándalo que se destapó durante la tarde de este miércoles. Una acusación grave, donde Antonio Neme, papá de José Antonio Neme, denunció una pelea a golpes con el candidato presidencial Harold Mayne-Nicholls.

Resulta que Neme padre manifestó que todo ocurrió el martes en el Country Club de La Reina.

“Reconozco que lo insulté, pero luego me voy a mi automóvil y él se mete por la ventana y me agredió con combos. Por eso fui a una unidad policial”, relató.

El exedil de Maipú ingresó una denuncia por lesiones leves en la 37ª Comisaría de Vitacura (parte N° 4713) y posteriormente constató lesiones en un Cesfam, señalando heridas en el labio.

Mientras, Harold también reconoció la disputa: “Él me golpeó de puño en el rostro y también con la puerta del automóvil que conducía. Yo me defendí, y en ese instante se produjo un forcejeo”.

Neme hijo se desentendió

Tras esto, el programa Qué te lo digo se contactó con José Antonio Neme para consultarle que le parecía esta situación.

“Lo único que puedo decir es que estoy aquí trabajando para que Harold Mayne-Nicholls sea presidente, porque tiene mano dura”, lanzó irónico.

Y luego, señaló que “a la familia uno no la elige, sino que uno la administra, la soporta, la acepta. Y eso vale para todo. Yo no sé cómo fueron las cosas, porque he estado trabajando todo el día, y con mi papá hablo muy poco, por lo tanto, detalles no manejo”.

“Me parece lamentable, vergonzoso, creo que las cosas no se resuelven así... al menos no es mi manera. Qué más puedo decir... que en realidad, a los papás uno no los escoge, le tocan... y la responsabilidad morales, procesales o judiciales son personales”, aseguró.

