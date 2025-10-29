;

FOTO. Cata Days es duramente atacada por su físico y vestuario en Fiebre de Baile: “Solamente encuentran vulgar...”

La influencer respondió con todo a quienes la criticaron por uno de sus últimos looks en el espacio.

Soledad Reyes

Cata Days se fue con todo contra el &#039;hate&#039;

Cata Days se fue con todo contra el 'hate'

Desde que está en Fiebre de Baile, Cata Days ha tenido que enfrentar las críticas y el odio de varios en redes sociales.

Y después de su última presentación, donde resultó victoriosa, nuevamente tuvo que soportar que varios pusieran sus ojos en su físico y también en su vestuario.

Por eso, la joven contestó con todo. “Les tocó soportar. No sabía que en TV había también poto police“, indicó junto a una imagen de su parte trasera en bikini.

Y agregó que “curioso que casi todos los vestuarios con el mismo calzón, pero solamente encuentran ‘vulgar’ el del trasero grande… cuando se está mostrando exactamente lo mismo".

“Por acá nos encanta mostrar piel, así que no se sorprendan“, concluyó su contundente descargo.

La contundente respuesta de Cata Days

