VIDEO. “Yo creo que son mis favoritos”: estos son los tres personajes que a Héctor Noguera más le gustó interpretar

El legendario actor falleció este martes 28 de octubre a los 88 años.

Alejandro Basulto

TVN

TVN

Tras la partida de Héctor “Tito” Noguera, el recordado actor de teatro y televisión, han resurgido sus palabras sobre los personajes que más disfrutó interpretar a lo largo de su extensa trayectoria.

El intérprete, quien se encontraba trabajando en la teleserie Aguas de Oro de Mega en el rol de Ernesto Ruiz Tagle, recordó que entre todos sus trabajos había tres personajes que ocupaban un lugar especial en su memoria: Federico Valdivieso, Ángel Mercader y Melquiades Antich. “Yo creo que son mis tres favoritos”, señaló en entrevista con el programa Alerta de Spoiler en el año 2024.

El de Sucupira es un muy buen texto, es una situación muy única, el hecho de ser un alcalde de una ciudad, en la que su propaganda de campaña es inaugurar un cementerio, es imposible que termine inaugurándolo él y después resucita”, comentó después entre risas.

Revisa también:

ADN

El actor también compartió una anécdota que demostraba el cariño del público por ese personaje: “Fíjate que muchas veces me dijeron que a ellos les gustaría que yo fuera el alcalde de su pueblo y de su ciudad. Y yo decía, ‘¿pero cómo te puede gustar si es un bandido? Es último’“.

Sobre su trabajo como Ángel Mercader en Machos, explicó que “también hay algo muy nuevo, muy original, piensa tú que es una teleserie protagonizada por ocho nombres, es único. Es una teleserie de género y se pone al descubierto lo masculino, en todas sus fases. Eso es muy interesante”.

Finalmente, al referirse a Romané, destacó el aporte cultural de la producción: “Es muy interesante mostrar un mundo que nadie conoce, salvo los gitanos, nadie lo conoce realmente... Un mundo sobre el cual se tiene un montón de prejuicios, prejuicios por no conocer realmente lo que consiste en ser gitano. Dar a conocer la interioridad de ese mundo, dar a conocer es también un aporte muy valioso”.

