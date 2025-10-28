Importante figura de TVN impacta al acusar grave abuso y acoso laboral: “Fue la forma más ordinaria, vulgar y sucia” / Sebastian Beltran Gaete

Una gravísima denuncia hizo una importante figura de TVN tras ser despedida de la señal donde llevaba varios años desempeñándose.

El reconocido director Javier Puentes acusó todo en sus redes sociales, donde indicó que todo habría sido de la forma más injusta.

“Ayer me ‘echaron’ de TV; digo ‘echaron’ porque no fue un despido, fue la forma más ordinaria, vulgar y sucia de despedir a un trabajador que sólo se dedicó a aportar, ayudar, crear equipos, equivocarse y volver a intentarlo, siempre trabajando con honestidad y humildad”, indicó.

Y agregó que “el abuso, acoso laboral, el nepotismo, las faltas de respeto, la nula empatía y falta de educación de las personas que hoy están manejando las áreas, equipos y el mal llamado ‘canal de todos los chilenos’“.

“Esto tiene que parar y me haré cargo de que se sepa, no tengo miedo en lo absoluto, básicamente porque es la verdad. Es fuerte, es heavy, ¡y con la salud mental no se juega!“, aseguró.

Respecto a estos descargos, fuentes de la plana ejecutiva de TVN indicaron a La Cuarta que hubo un acuerdo entre las partes y que se firmó un finiquito de “mutuo acuerdo”.