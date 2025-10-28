“Creo que ahora la tercera edad tiene muchas más historias que antes (...) hemos ganado terreno”

Fue esta mañana cuando el Ministerio de las Culturas confirmó el fallecimiento de Héctor Noguera, a los 88 años, quien durante sus últimos días atravesó por un delicado estado de salud.

A lo largo de su carrera, que se extendió por más de cinco décadas, el actor llegó a cada hogar del país con personajes memorables en teleseries, además de consolidarse como un referente del teatro chileno .

Una de las últimas obras que protagonizó este año fue la comedia teatral “No me deje hablando solo”, de la cual habló en marzo en el programa Ciudadano ADN, junto a sus coprotagonistas Jaime Vadell y Coca Guazzini.

“Somos valientes”

En conversación con Sandra Zeballos y Cristian Arcos, el actor reflexionó sobre el escenario de los adultos mayores en el mundo de la actuación. “Yo creo que ahora la tercera edad tiene muchas más historias que antes , tiene mucha más presencia. Hemos ganado terreno”, expresó.

ADN | Imagen de archivo de Héctor Noguera, Coca Guazzini y Jaime Vadell Ampliar

“En general, ser actriz o actor no es fácil, pero ser actriz o actor viejo es peor, es más difícil todavía. Te demoras más en aprenderte todo. Es un esfuerzo más constante”, añadió.

Por último, Héctor Noguera recordó: “La otra vez escuché a alguien que decía ‘envejecer es cosa de valientes’, y cuando a uno se le cae la moral hay que pensar en eso, somos valientes ”.

Revisa aquí la entrevista de Héctor Noguera, Coca Guazzini y Jaime Vadell: