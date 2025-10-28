;

“Creo que ahora la tercera edad tiene muchas más historias que antes (...) hemos ganado terreno”

El mundo de la actuación está de luto, tras confirmarse la muerte de Héctor Noguera. A principios de año, el intérprete reflexionó en Radio ADN de lo “difícil” que es ser actor “viejo”.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Héctor Noguera

Agencia UNO | Héctor Noguera

Fue esta mañana cuando el Ministerio de las Culturas confirmó el fallecimiento de Héctor Noguera, a los 88 años, quien durante sus últimos días atravesó por un delicado estado de salud.

A lo largo de su carrera, que se extendió por más de cinco décadas, el actor llegó a cada hogar del país con personajes memorables en teleseries, además de consolidarse como un referente del teatro chileno.

Revisa también

ADN

Una de las últimas obras que protagonizó este año fue la comedia teatral “No me deje hablando solo”, de la cual habló en marzo en el programa Ciudadano ADN, junto a sus coprotagonistas Jaime Vadell y Coca Guazzini.

“Somos valientes”

En conversación con Sandra Zeballos y Cristian Arcos, el actor reflexionó sobre el escenario de los adultos mayores en el mundo de la actuación. “Yo creo que ahora la tercera edad tiene muchas más historias que antes, tiene mucha más presencia. Hemos ganado terreno”, expresó.

ADN

ADN | Imagen de archivo de Héctor Noguera, Coca Guazzini y Jaime Vadell

“En general, ser actriz o actor no es fácil, pero ser actriz o actor viejo es peor, es más difícil todavía. Te demoras más en aprenderte todo. Es un esfuerzo más constante”, añadió.

Por último, Héctor Noguera recordó: “La otra vez escuché a alguien que decía ‘envejecer es cosa de valientes’, y cuando a uno se le cae la moral hay que pensar en eso, somos valientes”.

Revisa aquí la entrevista de Héctor Noguera, Coca Guazzini y Jaime Vadell:

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad