Una huella imborrable: revisa algunos de los personajes más populares de Héctor Noguera

El actor partió a los 88 años de edad, marcando a más de una generación.

José Campillay

Una huella imborrable: revisa algunos de los personajes más populares de Héctor Noguera

El mundo de las artes en Chile, sobre todo el rubro de la actuación, lamenta el sensible fallecimiento de Héctor Noguera, uno de los actores más populares del país.

A sus 88 años de edad, el santiaguino partió este martes, representando una sentida pérdida en la industria y dejando una huella imborrable en la memoria colectiva.

A lo largo de su carrera, que se extendió por más de cinco décadas, supo llegar a cada hogar del país con personajes memorables en diversas producciones.

Desde su debut en los años 60 en las fotonovelas Ecran y Cine Amor, hasta su más reciente trabajo televisivo, Aguas de Oro (2025), son muchos los nombres y personalidades que nos ofreció en cada ficción.

A continuación, rememorando su carrera sólida y ampliamente reconocida, te dejamos algunos de sus papeles más populares y recordados:

Entre 1967 y 1988 tuvo su gran salto de la mano de Canal 13, donde interpretó a Álvaro (Los días jóvenes), Javier Moyano (Matrimonio de papel) y Emilio Ponce (Semidiós).

Posteriormente, en su paso por TVN, es ampliamente recordado por su rol como Federico Valdivieso en Sucupira (1966). También tuvo una participación especial en Estúpido Cupido como un Monseñor en 1995. Ya en el 2000, aún en Televisión Nacional de Chile, le dio vida a Melquíades Antich en Romané.

De vuelta en Canal 13 hizo otro trabajo inolvidable, que marcó a toda una generación: Ángel Mercader en Machos. En una nueva etapa, tanto en lo profesional como a nivel general de la televisión, en 2007 fue Carlos Aguirre en Lola.

En su tercera casa televisiva, Chilevisión, fue el antagonista en Mujeres de Lujo como Ronny Palma y tuvo un co-protagónico en La sexóloga como Hernán ‘Nano’ Hidalgo.

Tras su paso a Mega debutó en la señal como Patricio Egaña en Juegos de Poder (2019). Continuó como Arturo Thompson en Pobre novio (2021) y su último papel siendo co-protagonista es Ernesto Ruiz-Tagle en la actual Aguas de oro.

