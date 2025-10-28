FOTO. Atendida de urgencia: Ivette Vergara preocupa al revelar delicado diagnóstico médico
La animadora estuvo en un servicio de salud, donde le revelaron lo que sucedía con su cuerpo.
Ivette Vergara preocupó a todos sus seguidores al compartir una imagen desde una urgencia capitalina, hasta la que tuvo que ser trasladada.
La animadora arribó al centro de salud debido a una compleja lesión, que se habría desatado haciendo lo que más le gusta: jugando al voilley.
“Todas las itis... osis... nada que nos pare. Antiinflamatorios... kine... descanso deportivo (esta es difícil)“, dijo en una historia donde apareció vestida con una bata azul y una aparatosa muñequera.
Un complejo diagnóstico que la mantendrá alejada de las canchas un rato, y que causó inquietud entre quienes la siguen.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.