FOTO. Atendida de urgencia: Ivette Vergara preocupa al revelar delicado diagnóstico médico

La animadora estuvo en un servicio de salud, donde le revelaron lo que sucedía con su cuerpo.

Soledad Reyes

Atendida de urgencia: Ivette Vergara preocupa al revelar delicado diagnóstico médico

Ivette Vergara preocupó a todos sus seguidores al compartir una imagen desde una urgencia capitalina, hasta la que tuvo que ser trasladada.

La animadora arribó al centro de salud debido a una compleja lesión, que se habría desatado haciendo lo que más le gusta: jugando al voilley.

“Todas las itis... osis... nada que nos pare. Antiinflamatorios... kine... descanso deportivo (esta es difícil)“, dijo en una historia donde apareció vestida con una bata azul y una aparatosa muñequera.

Un complejo diagnóstico que la mantendrá alejada de las canchas un rato, y que causó inquietud entre quienes la siguen.

