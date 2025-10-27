;

Vecino de Viña del Mar se quejó ante la justicia por las luces del Casino: Corte interviene y ordena radical cambio en el recinto

Dos pantallas lumínicas instaladas en el frontis del establecimiento, y encendidas las 24 horas del día, originaron la polémica.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso de protección interpuesto por vecino de la ciudad de Viña del Mar contra Casino del Mar S.A. (Casino Enjoy).

El hombre alegó por dos grandes pantallas luminosas instaladas en la entrada principal del casino, operativas las 24 horas, que le afectaban el descanso nocturno y su bienestar.

La Corte ordenó al recinto apagar dichas luminarias entre la medianoche y las siete de la mañana, además de instalar barreras o filtros que impidan que la luz llegue directamente a las viviendas colindantes. Por lo menos tres edificios también estaban siendo impactados.

En su defensa, el casino sostuvo que las pantallas funcionan desde 2018, en un sector urbano y turístico donde la luminosidad es parte del entorno, y que nunca había recibido reclamos formales. También argumentó que el vecino no presentó pruebas médicas ni técnicas que acreditaran un daño concreto.

Sin embargo, el tribunal apunto a que el establecimiento no demostró contar con autorización específica para operar las pantallas ni con documentos que acreditaran su legalidad. Además, recordó que desde octubre de 2024 está vigente una norma del Ministerio del Medio Ambiente que obliga a apagar todos los letreros luminosos entre los horarios mencionados más arriba.

Argumentar en contrario nos llevaría a desconocer la existencia de esta norma, lo que claramente no es una interpretación coherente. Es más, el artículo citado concluye que mantener las luminarias encendidas es además un acto ilegal”, se puede leer en fallo.

