Rodeado de amigos: Luis Jara gozó su primera vez en el Teatro Municipal

Fue su primera vez en el Teatro Municipal. Luis Jara gozó, se emocionó y cantó como nunca en la celebración de los 40 años de Ámame que armó en el histórico recinto.

El artista mostró lo mejor de su repertorio, homenajeando a varios colegas, como Oscar Andrade o Gloria Simonetti, para quien pidió un aplauso en medio de su show.

Incluso, se dio el tiempo de emocionarse, al contar que había cumplido justo 60 años y al relatar cómo era su fallecida madre. “Fue una gran guerrera”, manifestó entre lágrimas.

Así, el intérprete pasó de lo conmovedor a lo eufórico, culminando la jornada con Cerca y Un Golpe de Suerte, que desataron la ovación total del teatro repleto.

Brindis lleno de amigos

Posterior a esto, Lucho bajó del escenario y se fue a un exclusivo salón, donde todos sus amigos se hicieron presentes.

Diana Bolocco y Cristián Sánchez, Rodrigo Sepúlveda, Esteban Paredes, Kike Acuña, Quique Neira, Jordan, Yoan Amor y varios más se acercaron a felicitarlo y celebrar con él.

Un instante donde el artista los abrazó y les agradeció por estar presentes en el espectáculo, cerrando una noche más que inolvidable y llena de festejos.