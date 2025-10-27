;

VIDEO. Rodeado de amigos: Luis Jara gozó su primera vez en el Teatro Municipal

Visiblemente emocionado, el cantante celebró 40 años de Ámame, además de festejar su cumpleaños 60.

Soledad Reyes

Rodeado de amigos: Luis Jara gozó su primera vez en el Teatro Municipal

Fue su primera vez en el Teatro Municipal. Luis Jara gozó, se emocionó y cantó como nunca en la celebración de los 40 años de Ámame que armó en el histórico recinto.

El artista mostró lo mejor de su repertorio, homenajeando a varios colegas, como Oscar Andrade o Gloria Simonetti, para quien pidió un aplauso en medio de su show.

Incluso, se dio el tiempo de emocionarse, al contar que había cumplido justo 60 años y al relatar cómo era su fallecida madre. “Fue una gran guerrera”, manifestó entre lágrimas.

Así, el intérprete pasó de lo conmovedor a lo eufórico, culminando la jornada con Cerca y Un Golpe de Suerte, que desataron la ovación total del teatro repleto.

Brindis lleno de amigos

Posterior a esto, Lucho bajó del escenario y se fue a un exclusivo salón, donde todos sus amigos se hicieron presentes.

Diana Bolocco y Cristián Sánchez, Rodrigo Sepúlveda, Esteban Paredes, Kike Acuña, Quique Neira, Jordan, Yoan Amor y varios más se acercaron a felicitarlo y celebrar con él.

Un instante donde el artista los abrazó y les agradeció por estar presentes en el espectáculo, cerrando una noche más que inolvidable y llena de festejos.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad