VIDEO. Rodeado de amigos: Luis Jara gozó su primera vez en el Teatro Municipal
Visiblemente emocionado, el cantante celebró 40 años de Ámame, además de festejar su cumpleaños 60.
Fue su primera vez en el Teatro Municipal. Luis Jara gozó, se emocionó y cantó como nunca en la celebración de los 40 años de Ámame que armó en el histórico recinto.
El artista mostró lo mejor de su repertorio, homenajeando a varios colegas, como Oscar Andrade o Gloria Simonetti, para quien pidió un aplauso en medio de su show.
Incluso, se dio el tiempo de emocionarse, al contar que había cumplido justo 60 años y al relatar cómo era su fallecida madre. “Fue una gran guerrera”, manifestó entre lágrimas.
Así, el intérprete pasó de lo conmovedor a lo eufórico, culminando la jornada con Cerca y Un Golpe de Suerte, que desataron la ovación total del teatro repleto.
Brindis lleno de amigos
Posterior a esto, Lucho bajó del escenario y se fue a un exclusivo salón, donde todos sus amigos se hicieron presentes.
Diana Bolocco y Cristián Sánchez, Rodrigo Sepúlveda, Esteban Paredes, Kike Acuña, Quique Neira, Jordan, Yoan Amor y varios más se acercaron a felicitarlo y celebrar con él.
Un instante donde el artista los abrazó y les agradeció por estar presentes en el espectáculo, cerrando una noche más que inolvidable y llena de festejos.
