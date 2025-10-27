Plaza ADN: Cómo Finlandia lidera iniciativas climáticas y de bienestar

En el capítulo de este sábado 25 de octubre se juntan en Plaza ADN distintas iniciativas colaborativas en la búsqueda de soluciones climáticas y medioambientales.

En el primer bloque, Lucía López conversa con la embajadora de Finlandia, Johanna Kotkajärvi, y la senior advisor de Business Finland, Piia Nummela sobre la hoja de ruta que el país viene implementado y compartiendo para combatir la crisis climática.

La nación conocida por las auroras boreales, la mejor educación del mundo, sus índices de felicidad y su afición al sauna es también el que está desarrollando innovadoras políticas ambientales para ser implementadas en la Unión Europea.

La convicción de que esta es una crisis y un trabajo que los países no podrán solucionar por separado les ha llevado a buscar experiencias colaborativas con otros países y a promover una red de periodistas globales que puedan compartir esos conocimientos.

Lucía López estuvo en Finlandia conociendo algunas de ellas y nos cuenta qué cosas aprendió del país que también es famoso por sus auroras boreales, su conexión con la naturaleza y la música metal.

En la segunda parte del programa conoceremos a la Corporación Quintero Mide, organización social y comunitaria que logró articular a la academia y empresas de la zona para desarrollar una innovación tecnológica que le permita a los propios vecinos de Quintero monitorear la calidad del aire.

El programa: