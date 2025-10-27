Plaza ADN: Cómo Finlandia lidera iniciativas climáticas y de bienestar
Desde sauna a innovaciones, Lucía López estuvo en ese país europeo y conversa con la embajadora de ese país sobre políticas medioambientales.
En el capítulo de este sábado 25 de octubre se juntan en Plaza ADN distintas iniciativas colaborativas en la búsqueda de soluciones climáticas y medioambientales.
En el primer bloque, Lucía López conversa con la embajadora de Finlandia, Johanna Kotkajärvi, y la senior advisor de Business Finland, Piia Nummela sobre la hoja de ruta que el país viene implementado y compartiendo para combatir la crisis climática.
La nación conocida por las auroras boreales, la mejor educación del mundo, sus índices de felicidad y su afición al sauna es también el que está desarrollando innovadoras políticas ambientales para ser implementadas en la Unión Europea.
La convicción de que esta es una crisis y un trabajo que los países no podrán solucionar por separado les ha llevado a buscar experiencias colaborativas con otros países y a promover una red de periodistas globales que puedan compartir esos conocimientos.
Lucía López estuvo en Finlandia conociendo algunas de ellas y nos cuenta qué cosas aprendió del país que también es famoso por sus auroras boreales, su conexión con la naturaleza y la música metal.
En la segunda parte del programa conoceremos a la Corporación Quintero Mide, organización social y comunitaria que logró articular a la academia y empresas de la zona para desarrollar una innovación tecnológica que le permita a los propios vecinos de Quintero monitorear la calidad del aire.
El programa:
