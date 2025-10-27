“Hay dos países en una misma comuna”: así fue el debate sobre seguridad de los candidatos al parlamento del distrito 11

Este lunes, se realizó una nueva jornada del ciclo de debates parlamentarios de ADN Hoy, esta vez con los candidatos del Distrito 11, que agrupa a Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén, una de las zonas con mayor peso electoral del país de cara a las elecciones del 16 de noviembre.

En el panel participaron Constanza Hube (UDI), Cristián Araya (Partido Republicano), Tomás Hirsch (Acción Humanista) y Constanza Schönhaut (Frente Amplio), quienes abrieron el debate analizando cómo impacta el desempeño de sus respectivos candidatos presidenciales en sus campañas parlamentarias, tras el último debate televisivo.

“No se puede criminalizar la prevención municipal”

La candidata UDI, Constanza Hube , defendió el modelo de gestión local que han desarrollado algunas comunas del sector oriente. “Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea han sido criticadas por invertir en prevención, pero gracias a eso tienen drones, patrullaje reforzado y planes que han permitido bajar los delitos violentos. No se puede castigar eso ni igualarlo hacia abajo”.

“El Estado tiene que garantizar que Peñalolén o La Reina también puedan tener las mismas herramientas para enfrentar delitos violentos, tecnología, cámaras y patrullaje disuasivo. No puede depender del tamaño del presupuesto municipal”.

“La desigualdad también se expresa en la seguridad”

Desde Acción Humanista, Tomás Hirsch subrayó que “en Cerro 18, en Lormida, cuando hay una balacera, el municipio no llega con una patrulla en tres minutos. Hay sectores que viven la inseguridad como sensación permanente. La desigualdad también se mide en cuán protegido te sientes del Estado”.

“Patrullaje es parte de la respuesta, pero si no hay prevención social, si no se interviene barrialmente, si no se aborda el consumo problemático de drogas, solo estamos conteniendo incendios cada semana”.

“El Estado ha abandonado la persecución del delito”

El diputado republicano Cristián Araya apuntó a que “en sectores como San Luis de Peñalolén hay cobro de arriendo falso, hay extorsión entre los mismos vecinos, y muchas veces ni siquiera se atreven a denunciar. Ahí no hablamos de percepción, hablamos de control territorial paralelo”.

“Hay que devolver la autoridad. Si el Estado no es capaz de golpear al crimen organizado con inteligencia, con persecución real y con presencia permanente, cualquier conversación sobre prevención es decorativa”.

“No todos viven con la misma urgencia”

Finalmente, la candidata del Frente Amplio, Constanza Schönhaut , coincidió en la fractura interna del distrito, pero advirtió contra el enfoque exclusivamente policial: “En Lo Barnechea bajo hay puertas blindadas y patrullaje digitalizado. A diez minutos, en Cerro 18, hay niños que duermen con miedo a la bala loca. Son dos países en una misma comuna”.

“El Estado no puede seguir respondiendo con el mismo plan a realidades completamente distintas. Seguridad es también salud mental, programas comunitarios, prevención temprana. No basta con reaccionar cuando el delito ya ocurrió”, cerró.