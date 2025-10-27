;

El terror de todo liceo: investigan a tesorera de curso que se habría quedado con casi $5 millones en Los Lagos

El dinero se iba a utilizar para el paseo de curso, la gala y los cuadros de un cuarto medio.

Javier Méndez

Tras una denuncia por malversación de fondos, la PDI está investigando a una tesorera de curso de un cuarto medio del Liceo Alberto Blest Gana de Los Lagos, quien presuntamente se habría apropiado del dinero destinado para las actividades de fin de año.

En cifras, son casi $5 millones los que pudieron reunir los alumnos con la idea de financiar el paseo de curso, la gala y los clásicos cuadros para el recuerdo, donde posan todos los compañeros. Dichas actividades estaban programadas para noviembre.

La denuncia fue puesta por la directiva de apoderados del cuarto B del establecimiento educacional, en la región de Los Ríos.

Según la secretaria de la directiva, Camila Rodríguez, el monto comenzó a reunirse en segundo medio, pero a fines del año 2024 la encargada dejó de rendir cuentas.

¿La explicación? La mujer dijo que su hijo tenía problemas de salud y falta de tiempo para realizar trámites bancarios. Ahí comenzó a surgir la desconfianza.

La problemática se acrecentó cuando la persona que elaboraría los cuadros con las fotos pidió un adelanto del trabajo correspondiente a $480 mil, vale decir, el 50% del total. La tesorera solo le pasó $100 mil.

Posteriormente, la apoderada dejó de responder a los mensajes y de asistir a las reuniones.

Según Bío-Bío, el conflicto obligó a suspender todas las actividades para el cierre del curso. Según Erwin Ríos, jefe de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Valdivia, este tipo de denuncias son comunes en esta época del año.

Este último funcionario recomendó utilizar cuentas bipersonales, es decir, aquellas que permitan a más de una persona supervisar los movimientos y rendir cuentas de manera transparente.

