Clave Única activa nuevo sistema de seguridad: así funciona la segunda contraseña que deberás ingresar

El nuevo método de verificación ya está activo en la AFC, la Defensoría Penal Pública y la Comisaría Virtual de Carabineros.

Javiera Rivera

La Clave Única, que permite acceder a más de 1.600 plataformas públicas, acaba de incorporar una segunda capa de protección para reforzar la seguridad digital de millones de usuarios en Chile.

Se trata del Segundo Factor de Autenticación (2FA), un método que exige ingresar un código adicional después de escribir la clave habitual, lo que busca reducir el riesgo de fraudes y suplantaciones de identidad.

¿Cómo funciona el nuevo sistema?

Cada vez que una persona inicie sesión en una institución pública con Clave Única, recibirá un código de seis caracteres (mezcla de letras y números) en el correo electrónico registrado en el sistema.

Solo quien tenga acceso a ese correo podrá completar el proceso.

El nuevo método de verificación ya está activo en la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), la Defensoría Penal Pública y la Comisaría Virtual de Carabineros.

Además, en diciembre de 2025 se sumará la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y, durante 2026, se incorporarán otras instituciones del Estado.

