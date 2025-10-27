Boric explica salida anticipada de acto con NNA: “Debo despedir a una persona que está próxima a partir”

El Presidente Gabriel Boric se retiró de forma anticipada de la Cuenta Pública 2025 del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, explicando que debía ausentarse por un “imponderable”: “Tengo que despedir a una persona que está próxima a partir. Es un imponderable, sino me hubiese quedado todo el tiempo que sea necesario”, señaló al volver brevemente al micrófono para justificar su salida.

La presentadora del acto había anunciado minutos antes que el Mandatario debía “continuar con su agenda”, tras lo cual Boric pidió la palabra para agradecer la participación de niños, niñas y adolescentes y comprometer seguimiento a las conclusiones del encuentro: “Voy a estar atento a las conclusiones de sus encuentros y vamos a seguir trabajando juntos de aquí en adelante, por mucho tiempo más”, dijo.

En la actividad participaron las y los ministros Javiera Toro (Desarrollo Social), Álvaro Elizalde (Interior), Macarena Lobos (Segpres), Nicolás Cataldo (Educación), Jaime Gajardo (Justicia) y Ximena Aguilera (Salud). El retiro anticipado del Jefe de Estado ocurrió después de su intervención y en medio de la ceremonia, que continuó con normalidad.

Desde la organización se destacó el carácter participativo del espacio y el compromiso del Ejecutivo con la agenda de niñez y adolescencia, pese a la salida imprevista del Presidente.