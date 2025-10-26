;

VIDEO. “Me enteré que tenía 18, mientras yo tenía 28″

Una conocida figura televisiva reveló un romance más que inesperado y polémico.

Soledad Reyes

“Me enteré que tenía 18, mientras yo tenía 28″

Fue un romance inesperado. Uno que una conocida figura de la televisión chilena reveló, impactando con los detalles.

Resulta que en Hay que Decirlo estaban conversando respecto a la relación de Daniela Aránguiz y Cuco Cerda, cuando Yazmín Vásquez pidió la palabra.

Un momento donde relató su propia experiencia con un galán de menor edad, dejando en shock a sus compañeros.

Yazmín y su joven amor

“Yo estaba, para un Año Nuevo, en una comida con mis papás en un hotel. Veía a mi mamá que decía 'oye, mira, te está mirando... ‘échale el ojo’... Si mi mamá me lo dice, es porque no se veía tan joven”, relató.

“Yo le empecé a ‘echar el ojo’. Estupendo el cabro, boliviano. Y el boliviano me saca a bailar y me gustó. Bailamos y ahí mi familia se va", agregó.

Después de esto, “Él me dice ‘oye, juntémonos en Santiago’, porque esto fue en Pucón... Todo rico, todo perfecto, pero yo empecé a cachar algo raro... el cabro ya estudiaba, según él…“.

“Yo le decía que nos juntáramos y tenía que preguntarle a su mamá. ¡Todo el rato me decía que tenía que preguntarle ‘a mami’!... Ahí me enteré que tenía 18, mientras yo tenía 28“, lanzó generando total sorpresa.

