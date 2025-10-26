Fue un romance inesperado. Uno que una conocida figura de la televisión chilena reveló, impactando con los detalles.

Resulta que en Hay que Decirlo estaban conversando respecto a la relación de Daniela Aránguiz y Cuco Cerda, cuando Yazmín Vásquez pidió la palabra.

Un momento donde relató su propia experiencia con un galán de menor edad, dejando en shock a sus compañeros.

Yazmín y su joven amor

“Yo estaba, para un Año Nuevo, en una comida con mis papás en un hotel. Veía a mi mamá que decía 'oye, mira, te está mirando... ‘échale el ojo’... Si mi mamá me lo dice, es porque no se veía tan joven”, relató.

“Yo le empecé a ‘echar el ojo’. Estupendo el cabro, boliviano. Y el boliviano me saca a bailar y me gustó. Bailamos y ahí mi familia se va", agregó.

Después de esto, “Él me dice ‘oye, juntémonos en Santiago’, porque esto fue en Pucón... Todo rico, todo perfecto, pero yo empecé a cachar algo raro... el cabro ya estudiaba, según él…“.

“Yo le decía que nos juntáramos y tenía que preguntarle a su mamá. ¡Todo el rato me decía que tenía que preguntarle ‘a mami’!... Ahí me enteré que tenía 18, mientras yo tenía 28“, lanzó generando total sorpresa.