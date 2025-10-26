Había expectativa y están cumpliendo. El cierre de la temporada 2025 de la Fórmula 1 está al rojo vivo con la lucha entre Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstapen, por quedarse con la corona del Mundial de Pilotos de la máxima categoría del automovilismo.

Este domingo, Lando se quedó con el Gran Premio de México y, gracias al quinto puesto de Oscar Piastri en el Circuito de los Hermanos Rodríguez, tomó la punta del mundial, teniendo él ahora la primera opción de agarrar el trofeo que ostenta Max Verstappen.

El piloto británico de McLaren completó 357 puntos, solo uno más (356) que el australiano. Sin perder la esperanza, en el tercer puesto aparece Max Verstappen con 321 unidades.

Diferencias que los 116 puntos que restan dejarán sí o sí a un campeón en la máxima categoría. Con el Gran Premio de Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi por delante, más dos carreras Sprint, la temporada 2025 entró definitivamente en tierra derecha.