;

FOTO. Hay nuevo puntero: así quedó el mundial de pilotos de la Fórmula 1 a falta de cuatro carreras

Lando Norris superó a su compañero de equipo, Oscar Piastri, restando solo 116 puntos en disputa.

Gonzalo Miranda

Lando Norris, el nuevo puntero del Mundial de Pilotos de la F1

Lando Norris, el nuevo puntero del Mundial de Pilotos de la F1

Había expectativa y están cumpliendo. El cierre de la temporada 2025 de la Fórmula 1 está al rojo vivo con la lucha entre Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstapen, por quedarse con la corona del Mundial de Pilotos de la máxima categoría del automovilismo.

Este domingo, Lando se quedó con el Gran Premio de México y, gracias al quinto puesto de Oscar Piastri en el Circuito de los Hermanos Rodríguez, tomó la punta del mundial, teniendo él ahora la primera opción de agarrar el trofeo que ostenta Max Verstappen.

El piloto británico de McLaren completó 357 puntos, solo uno más (356) que el australiano. Sin perder la esperanza, en el tercer puesto aparece Max Verstappen con 321 unidades.

Diferencias que los 116 puntos que restan dejarán sí o sí a un campeón en la máxima categoría. Con el Gran Premio de Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi por delante, más dos carreras Sprint, la temporada 2025 entró definitivamente en tierra derecha.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad