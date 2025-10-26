;

FOTO. Felicitan al futuro campeón: Conmebol le dio la bienvenida a Coquimbo Unido para jugar la Copa Libertadores

El ‘pirata’ ganó en Rancagua y aseguró, como mínimo, uno de los cupos directos al torneo continental de clubes de la próxima temporada.

Gonzalo Miranda

Coquimbo Unido jugará la Copa Libertadores 2026

Coquimbo Unido jugará la Copa Libertadores 2026

Es un hecho. Coquimbo Unido será el campeón del fútbol chileno, pero para ello deberá esperar una semana más. Este domingo ganó a O’Higgins, pero no le dio el cálculo de puntos para asegurar la corona.

Aquello ocurrirá el próximo domingo ante Unión La Calera. Pero pese a que no pudo levantar el trofeo este domingo, sí ya ganó un jugoso premio: jugará la Copa Libertadores 2026.

Con la diferencia de puntos que logró, el cuadro nortino aseguró disputar la fase grupal del torneo continental de clubes el próximo año, por lo que fue felicitado y bienvenido por la Conmebol.

"Será la segunda participación de su historia“, indicaron las redes sociales del ente rector del fútbol sudamericano.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad