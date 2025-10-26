Es un hecho. Coquimbo Unido será el campeón del fútbol chileno, pero para ello deberá esperar una semana más. Este domingo ganó a O’Higgins, pero no le dio el cálculo de puntos para asegurar la corona.

Aquello ocurrirá el próximo domingo ante Unión La Calera. Pero pese a que no pudo levantar el trofeo este domingo, sí ya ganó un jugoso premio: jugará la Copa Libertadores 2026.

Con la diferencia de puntos que logró, el cuadro nortino aseguró disputar la fase grupal del torneo continental de clubes el próximo año, por lo que fue felicitado y bienvenido por la Conmebol.

"Será la segunda participación de su historia“, indicaron las redes sociales del ente rector del fútbol sudamericano.