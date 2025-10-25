Paulina Nin de Cardona sufre millonario robo en su casa en Paine
La presentadora de televisión fue víctima de un robo la noche de este viernes, cuando desconocidos ingresaron a su vivienda particular en la comuna de Paine mientras ella se encontraba fuera.
Santiago
La periodista y presentadora de televisión Paulina Nin de Cardona fue víctima de un millonario robo la noche de este viernes en su domicilio ubicado en la comuna de Paine, Región Metropolitana.
Revisa también
Según su propio relato, el hecho ocurrió cerca de las 21:30 horas, momento en que regresó a su hogar y descubrió la puerta principal forzada.
Los delincuentes habrían violentado el portón de acceso y sustraído diversas especies de valor, entre ellas joyas, televisores y un automóvil Hyundai Creta.
Carabineros realiza las pericias correspondientes para dar con el paradero de los responsables del millonario robo.
Noticia en desarrollo...
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.