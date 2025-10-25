;

Paulina Nin de Cardona sufre millonario robo en su casa en Paine

La presentadora de televisión fue víctima de un robo la noche de este viernes, cuando desconocidos ingresaron a su vivienda particular en la comuna de Paine mientras ella se encontraba fuera.

Verónica Villalobos

Santiago

La periodista y presentadora de televisión Paulina Nin de Cardona fue víctima de un millonario robo la noche de este viernes en su domicilio ubicado en la comuna de Paine, Región Metropolitana.

Según su propio relato, el hecho ocurrió cerca de las 21:30 horas, momento en que regresó a su hogar y descubrió la puerta principal forzada.

Los delincuentes habrían violentado el portón de acceso y sustraído diversas especies de valor, entre ellas joyas, televisores y un automóvil Hyundai Creta.

Carabineros realiza las pericias correspondientes para dar con el paradero de los responsables del millonario robo.

Noticia en desarrollo...

